Металл научили плавать: новый титановый материал не тонет даже после повреждений

Австралийские инженеры создали необычный материал на основе титана, который сочетает в себе высокую прочность металла с настолько малой эффективной плотностью, что способен плавать на поверхности воды. Разработку осуществила команда RMIT University в Мельбурне, а результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.

Речь идет не о новом химическом сплаве, а о специально разработанной пространственной структуре. Её изготавливают из широко распространённого титанового сплава Ti-6Al-4V с помощью лазерной 3D-печати. Внутри формируется решетка из полых трубчатых элементов, а их внутренние каналы заполняются полиуретановой пеной.

Именно эта комбинация позволила решить проблему, которая долгое время препятствовала использованию сверхлегких металлических решеток в плавучих конструкциях.

Вода проникает сквозь материал, но он не тонет

Обычная пористая металлическая решетка теоретически может иметь среднюю плотность, меньшую, чем плотность воды. Однако из-за открытых полостей вода быстро проникает внутрь, вытесняет воздух, и конструкция теряет плавучесть.

Инженеры RMIT оставили внешнюю решетку открытой для воды, но герметизировали именно полые титановые элементы, заполнив их пеной.

В результате вода может свободно проходить через большие отверстия конструкции, но не попадает внутрь её несущих элементов. Это обеспечивает достаточный запас плавучести даже при длительном погружении.

В ходе экспериментов образцы находились в воде более двух месяцев. Исследователи также изготовили полноценный демонстрационный буй, который стабильно плавал в естественной морской воде.

Даже трещины не заставляют его тонуть

Одним из наиболее интересных свойств нового материала стала его живучесть.

Даже после серьезного механического повреждения и появления крупных трещин конструкция продолжала удерживаться на поверхности. Причина заключается в том, что плавучесть распределена между большим количеством отдельных каналов, заполненных пеной.

Если часть конструкции повреждается, остальные элементы продолжают отводить воду.

Для морской инфраструктуры это важное преимущество. Буи, плавучие датчики, понтоны и другие конструкции постоянно подвергаются воздействию волн, ударов, коррозии и механических нагрузок.

По данным RMIT, при одинаковой общей плотности новый титаново-полимерный материал примерно на 70 % прочнее нержавеющей стали или полиэтилена высокой плотности, которые широко используются в морских конструкциях.

Учёным пришлось даже придумать новый способ измерения плотности

В ходе работы команда столкнулась ещё с одной проблемой: обычное определение плотности плохо подходит для открытых решёточных структур.

Поэтому исследователи предложили понятие «скелетной плотности». Оно учитывает только те части конструкции, которые действительно вытесняют воду — титановые стенки и закрытые каналы с пеной.

Если такая плотность скелета ниже плотности окружающей жидкости, материал будет плавать даже в том случае, если вода полностью заполняет открытое пространство решетки.

Разработчики видят потенциальное применение этой технологии в буях, плавучих платформах, системах мониторинга океана и другом морском оборудовании. Теоретически тот же принцип можно применять и к другим металлам или формам решеток.

Пока что основными ограничениями остаются цена титана и сложность аддитивного производства. Однако для конструкций, в которых особенно важны малый вес, коррозионная стойкость и способность оставаться на плаву даже после повреждения, новый материал может оказаться гораздо более практичным, чем традиционные решения.