Casio выпустила модель G-Shock с функциями спортивных умных часов и автономностью до 11 месяцев

Casio пополнила линейку G-Shock моделью GBX-H5600KI-5, созданной в сотрудничестве с профессиональным серфером Каноа Игараси. Новинка сохраняет характерную для бренда защищённость, но по набору функций заметно приближается к современным спортивным часам.

В основе GBX-H5600KI-5 лежит модель G-LIDE GBX-H5600. Часы оснащены оптическим датчиком сердечного ритма и акселерометром, а для анализа собранных данных Casio использует алгоритмы Polar. Они отвечают, в частности, за оценку тренировочной нагрузки, восстановление во время сна и другие спортивные показатели. Часы также могут оценивать уровень насыщения крови кислородом, хотя Casio подчеркивает, что эта функция не является медицинской.

Для просмотра информации используется MIP LCD — энергоэффективный дисплей с высокой контрастностью, который хорошо читается при прямом солнечном свете. В отличие от AMOLED, используемого в большинстве современных смарт-часов, он не требует постоянной подсветки.

До 11 месяцев без подзарядки

Одним из главных преимуществ новинки стала автономность. При постоянной работе спортивных функций и пульсометра заряда хватает примерно на 35 часов. В обычном режиме без постоянного измерения пульса Casio заявляет о сроке работы около одного месяца, а с включенным энергосбережением — до 11 месяцев. Кроме того, часы поддерживают солнечную подзарядку.

GBX-H5600KI-5 выдерживает погружение на глубину до 200 метров и обладает традиционной для G-Shock ударопрочной конструкцией. При этом новая модель весит всего 47 граммов — примерно на 18 граммов меньше, чем DW-H5600 с датчиком пульса. Уменьшить вес удалось благодаря задней части корпуса из смолы, армированной углеродным волокном.

Ориентация на серфинг проявляется в дополнительных возможностях. Часы отображают график приливов и отливов, фазы Луны, а также время восхода и захода Солнца. Через Bluetooth он подключается к смартфону, с которого можно просматривать журналы тренировок и сна, а также настраивать отдельные функции. Данные о приливах доступны примерно для 3300 точек по всему миру.

Дизайн модели вдохновлен побережьем португальской Эрисейры, где тренируется Каноа Игараси. Коричнево-бежевый корпус украшен неоднородным узором, причём из-за особенностей производства он немного отличается на каждом экземпляре. На ремешке также нанесено число 50 — номер Игараси на профессиональных соревнованиях.

В США модель G-Shock GBX-H5600KI-5 оценили в 370 долларов, что по текущему курсу составляет примерно 16,5 тысячи гривен. Старт продаж на части рынков запланирован на сентябрь 2026 года. На других рынках Casio уже включила модель в августовский список новинок.

GBX-H5600KI-5 не ставит целью полностью заменить Apple Watch или Garmin. Вместо этого Casio фактически создала промежуточный вариант для тех, кому нужны данные о пульсе, сне и тренировках, но при этом важнее защищенность и автономность традиционных часов G-Shock.