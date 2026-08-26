Casio випустила G-Shock із функціями спортивного смартгодинника та автономністю до 11 місяців

Casio розширила сімейство G-Shock моделлю GBX-H5600KI-5, створеною у співпраці з професійним серфером Каноа Ігарасі. Новинка зберігає характерну для бренду захищеність, але за набором функцій помітно наближається до сучасних спортивних годинників.

В основі GBX-H5600KI-5 лежить модель G-LIDE GBX-H5600. Годинник отримав оптичний датчик серцевого ритму та акселерометр, а для аналізу зібраних даних Casio використовує алгоритми Polar. Вони відповідають, зокрема, за оцінювання тренувального навантаження, відновлення під час сну та інші спортивні показники. Годинник також може оцінювати рівень насичення крові киснем, хоча Casio наголошує, що ця функція не є медичною.

Для перегляду інформації використовується MIP LCD — енергоефективний дисплей із високою контрастністю, який добре читається під прямим сонячним світлом. На відміну від AMOLED у більшості сучасних смартгодинників, він не потребує постійного підсвічування.

До 11 місяців без зарядки

Однією з головних переваг новинки стала автономність. При постійній роботі спортивних функцій і пульсометра заряду вистачає приблизно на 35 годин. У звичайному режимі без постійного вимірювання пульсу Casio заявляє близько одного місяця роботи, а з увімкненим енергозбереженням — до 11 місяців. Крім того, годинник підтримує сонячну підзарядку.

GBX-H5600KI-5 витримує занурення на глибину до 200 метрів і має традиційну для G-Shock ударостійку конструкцію. При цьому нова модель важить лише 47 грамів — приблизно на 18 грамів менше за DW-H5600 із датчиком пульсу. Зменшити масу вдалося завдяки задній частині корпусу з армованої вуглецевим волокном смоли.

Орієнтацію на серфінг видають додаткові можливості. Годинник показує графік припливів і відпливів, фази Місяця, а також час сходу та заходу Сонця. Через Bluetooth він підключається до смартфона, звідки можна переглядати журнали тренувань і сну та налаштовувати окремі функції. Дані про припливи доступні приблизно для 3300 точок по всьому світу.

Дизайн моделі натхнений узбережжям португальської Ерисейри, де тренується Каноа Ігарасі. Коричнево-бежевий корпус отримав неоднорідний візерунок, причому через особливості виробництва він дещо відрізняється на кожному екземплярі. На ремінці також нанесено число 50 — номер Ігарасі на професійних змаганнях.

У США G-Shock GBX-H5600KI-5 оцінили у 370 доларів, що за актуальним курсом становить приблизно 16,5 тисячі гривень. Старт продажів на частині ринків запланований на вересень 2026 року. На інших ринках Casio вже включила модель до серпневого переліку новинок.

GBX-H5600KI-5 не намагається повністю замінити Apple Watch або Garmin. Натомість Casio фактично створила проміжний варіант для тих, кому потрібні пульс, сон і тренувальна аналітика, але важливіші захищеність і автономність традиційного G-Shock.