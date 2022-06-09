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VPN не допоможе: вас можуть відстежувати через Bluetooth

З'явився новий метод відстеження розташування людини через Bluetooth-сигнали.

09.06.2022
Менше хвилини

Інженери Каліфорнійського університету довели , що Bluetooth-сигнал кожного пристрою залишає унікальний слід від руху людини.

Таким чином, зловмисники можуть відстежувати пересування конкретної людини, знаючи лише частоту Bluetooth, незважаючи на VPN-захист. Єдине, що може стати на заваді хакерам — висока температура. Через неї хвилі Bluetooth спотворюються, і ідентифікувати людину неможливо.

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Цей метод відстеження також потребує від зловмисника високої кваліфікації. Так що не варто турбуватися за свою безпеку та постійно вимикати Bluetooth. Зараз команда інженерів намагається навчитися приховувати Bluetooth сигнал за допомогою цифрової обробки в прошивці смартфона.

Попередні дослідження показали, що подібний слід формує WiFi-сигнал. Bluetooth допомагає відслідковувати втрачені смартфони в «Локаторах», підключати навушники та смарт-годинники, стежити за контактом із COVID-19.

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09.06.2022
Менше хвилини
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