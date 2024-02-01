Samsung Galaxy S24+ порівняли за часом автономної роботи з іншими флагманами

Який зі смартфонів найбільш автономний? З’ясовує редакція новинного ресурсу GSMArena.

Samsung Galaxy S24+ з чипом Exynos 2400 і акумулятором на 4900 мА*год при активному навантаженні витримує 12 годин і 30 хвилин. У режимі розмови він протримався 31 годину і 14 хвилин, у режимі перегляду відео вимкнувся через 17 годин 50 хвилин, серфити по мережі з ним можна 10 годин і 45 хвилин, а грати – 6 годин і 56 хвилин.

На жаль, Samsung Galaxy S24+ менш автономний, ніж Samsung Galaxy S23+, який, незважаючи на батарею ємністю 4700 мАгод, працює довше – 13 годин і 51 хвилину. Samsung Galaxy S23 Ultra з джерелом живлення на 5000 мАгод теж попереду – 13 годин і 24 хвилини.

OnePlus 12 з батареєю на 5400 мАгод витримав 14 годин і 11 хвилин. А ось Google Pixel 8 Pro (5050 мАгод) виявився аутсайдером з 11 годинами і 14 хвилинами.

А королем автономності визнано iPhone 15 Pro Max з найменшою батареєю в тесті (на 4441 мА*год). Смартфон пропрацював 16 годин і 1 хвилину.