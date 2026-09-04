Росія на місяць випередила графік випробувань аналога Starlink

Російська компанія «Бюро 1440», що входить до «ИКС Холдингу», почала випробовувати низькоорбітальну систему супутникового зв’язку «Рассвет» із реальними користувачами. За словами керівництва компанії, тестування стартувало у серпні — приблизно на місяць раніше запланованого терміну.

Одним із перших майданчиків стала російська залізниця. Термінал супутникового зв’язку встановили на пасажирський потяг, щоб перевірити стабільність з’єднання під час руху та на великих відстанях.

Офіційно «Рассвет» позиціонують як систему для забезпечення швидкісним інтернетом віддалених регіонів, потягів та літаків. Однак для України цей проєкт має значно важливіший військовий аспект.

Супутниковий зв’язок уже став критично важливою технологією російсько-української війни. Після того як на початку 2026 року SpaceX заблокувала несанкціоновані Starlink російських військових, РФ почала прискорювати створення власної альтернативи. Українська розвідка попереджала, що повноцінна мережа «Рассвет» може використовуватися для управління безпілотниками та передачі даних без залежності від західних операторів.

Поки що можливості системи обмежені. За оцінкою Інституту вивчення війни, 12 супутників першої серійної партії забезпечують над Україною лише кілька коротких вікон зв’язку на добу. Друга партія з 16 апаратів, запущена 19 липня, зіткнулася з проблемами: станом на кінець серпня жоден із них не вийшов на заплановану робочу висоту, а частина почала втрачати орбіту.

Тому заяви російської сторони про випередження графіка стосуються саме початку тестування сервісу, а не успішності розгортання супутникового угруповання.

За даними української розвідки, Росія планує довести кількість апаратів до 292 уже у 2027 році, а надалі — до понад 900. Якщо ці плани вдасться реалізувати, РФ може отримати власний незалежний канал супутникового зв’язку, придатний зокрема для застосування на полі бою.