Nokia представила кнопковий телефон, який працює 40 днів і заряджає інші гаджети

У час, коли більшість смартфонів доводиться заряджати щодня, HMD вирішила зробити ставку на зовсім інший сценарій використання телефону. Новий Nokia 300 Charge отримав акумулятор ємністю 3700 мА·год і може не лише працювати тижнями без розетки, а й заряджати інші пристрої.

Для кнопкового телефону батарея на 3700 мА·год є незвично великою. HMD називає її найбільшою батареєю, яку компанія коли-небудь встановлювала у телефон Nokia такого класу. За результатами тестування виробника, одного заряду вистачає до 40 днів у режимі очікування або майже на 38 годин безперервної розмови.

Головною особливістю Nokia 300 Charge став режим павербанка. На корпусі передбачена окрема кнопка, після натискання якої телефон може віддавати енергію під’єднаному пристрою з потужністю до 10 Вт.

Заряджати таким чином можна не лише інші кнопкові телефони, а й смартфони, навушники та різноманітні USB-пристрої. У комплект входить спеціальний кабель 4-в-1 з адаптерами для USB-C, Micro-USB та USB-A. Сам Nokia 300 Charge також підтримує заряджання потужністю 10 Вт через USB-C.

Максимально простий телефон

За іншими характеристиками Nokia 300 Charge навмисно залишається класичним «кнопочником». Він оснащений 2,4-дюймовим дисплеєм QVGA, процесором Unisoc SC6531E та операційною системою S30+.

Оперативної пам’яті всього 4 МБ, стільки ж передбачено вбудованої пам’яті. Водночас є слот для карт microSD обсягом до 32 ГБ, 3,5-мм роз’єм для навушників і проста задня камера QVGA.

Одна з головних особливостей і водночас обмежень моделі — відсутність сучасних мобільних мереж. Телефон підтримує лише 2G GSM у діапазонах 900 і 1800 МГц та дві SIM-картки. Тому перед купівлею важливо переконатися, що оператор у конкретній країні продовжує підтримувати 2G.

Ще одним практичним доповненням стала потужна LED-лампа. За твердженням HMD, вона світить до чотирьох разів яскравіше за ліхтарик у Nokia 105 2023 року.

Телефон важить 138 г і має товщину близько 15 мм. Знімний акумулятор також є рідкістю для сучасних мобільних пристроїв.

Nokia 300 Charge уже з’явився на глобальному сайті HMD. На окремих ринках його ціна становить близько $38, що за актуальним курсом відповідає приблизно 1700 грн.

У підсумку Nokia 300 Charge цікавий не продуктивністю чи камерою, а максимально практичною концепцією: телефон може тижнями залишатися на зв’язку, а за необхідності віддати частину свого заряду смартфону або іншому гаджету.