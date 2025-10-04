OnePlus 15 покажуть у листопаді

Компанія OnePlus готує міжнародний запуск OnePlus 15, який відбудеться вже 13 листопада. Цього дня смартфон представлять не тільки для глобального ринку, але й окремо для Індії. Китайський реліз очікується трохи раніше — в жовтні.

Компанія вже підтвердила, що OnePlus 15 буде працювати на новому чіпсеті Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Це топовий процесор, представлений минулого тижня, і саме він стане головною особливістю майбутнього флагмана. Дизайн пристрою бренд вже розкрив, але інші характеристики поки що тримає в секреті.

Очікується, що в найближчі тижні OnePlus розкриє більше подробиць про камери, дисплей і швидку зарядку пристрою. Поки ж публікацію підігрівають бенчмарки Snapdragon 8 Elite Gen 5, де новий чіп демонструє серйозний приріст потужності в порівнянні з попередником.