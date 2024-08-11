Електродуховки 2013-2024 років виробництва виявились небезпечними: список моделей

Samsung Electronics відкликає 1,12 млн електричних духовок, проданих у США в період з 2013 по 2024 рік, через повідомлення про сотні пожеж. Унаслідок цих інцидентів люди отримали травми, а тварини загинули, повідомляє Gizmochina.

Проблема полягає в несправних передніх ручках. Вони легко вмикаються і можуть бути випадково активовані людьми або домашніми тваринами, що створює серйозну небезпеку загоряння.

За даними Комісії з безпеки споживчих товарів США (CPSC), несправні ручки були пов’язані приблизно з 250 пожежами. Щонайменше 18 з них завдали значної шкоди майну. Ці пожежі стали причиною виникнення травм у приблизно 40 осіб, причому у 8 випадках потрібна була медична допомога. Крім того, були повідомлення про 7 випадків смерті домашніх тварин, пов’язаних із цими пожежами.

Samsung визнала проблему і вживає заходів щодо її усунення. Компанія пропонує безкоштовні замки і кришки для ручок, щоб запобігти випадковому ввімкненню. Для власників духовок з підтримкою Wi-Fi Samsung також представила функцію повідомлення через свій застосунок SmartThings, щоб попереджати користувачів про ввімкнення духовки.

Ось список небезпечних моделей електродуховок:

Споживачам настійно рекомендується перевірити, чи входить їхня духова шафа Samsung до числа небезпечних моделей. Якщо відповідь позитивна, варто негайно вжити заходів для запобігання нещасним випадкам.

В очікуванні безкоштовних замків або кришок для ручок CPSC радить проявляти обережність. Не підпускайте дітей і домашніх тварин до ручок духовки і завжди двічі перевіряйте, чи вимкнена духовка, перш ніж піти з дому або лягти спати. Крім того, як загальний запобіжний захід не залишайте нічого легкозаймистого на плиті, коли духовка не використовується.