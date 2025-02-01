Тест Spider-Man 2 на RTX 5090: від 4K до 8K з трасуванням променів та DLSS

Нещодавно вийшла довгоочікувана гра Spider-Man 2, і геймери вже активно тестують її на своїх системах. Особливий інтерес викликає робота гри на топовій відеокарті GeForce RTX 5090.

Тестування проводилося на ПК з такими характеристиками:

Процесор: AMD Ryzen 7 9800X3D

Оперативна пам’ять: 32 ГБ DDR5-6000

Результати тестування в роздільній здатності 4K:

Максимальні налаштування, без трасування променів (RT): 90 кадрів за секунду (FPS)

Максимальні налаштування, RT Ultimate: 60 FPS

Максимальні налаштування, RT Ultimate, RR Transformer та DLSS Q: 75 FPS

Максимальні налаштування, RT Ultimate, RR Transformer, DLSS Q та FG x2: 155 FPS

Результати тестування в роздільній здатності 8K:

Максимальні налаштування, без RT: 30 FPS

Максимальні налаштування, RT Ultimate, RR Transformer та DLSS P: 45 FPS

Максимальні налаштування, RT Ultimate, RR Transformer, DLSS P та FG x2: 65 FPS

Як бачимо, навіть у роздільній здатності 8K з RTX 5090 можна отримати прийнятний рівень FPS, особливо з використанням технологій DLSS та FG.