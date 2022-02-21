Hardnews

Названо моделі кращих смартфонів зі знімним акумулятором в 2022 році

21.02.2022
11 хв. на прочитання

Сучасні смартфони все частіше отримують незнімний акумулятор. Деяких людей цей факт лякає. Давайте постараємося дізнатися, чи залишилися ще на світовому ринку телефони зі знімною батареєю.


У цьому рейтингу ми не розповідатимемо тільки про ті вироби, які отримали в своє розпорядження потужний процесор і величезний обсяг оперативної пам’яті.

Новини по темі

Відверто кажучи, у таких девайсів робити знімні батареї ніхто не думає і знайти подібний смартфон у середньому або дорогому ціновому сегменті проблематично. Натомість ми згадаємо про ті моделі, які доступні для покупки в 2022 році.

ITEL A25

  • Дисплей: 5 дюймів, IPS , 1280 х 720
  • Процесор: Unisoc SC9832E
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП
  • Ємність акумулятора: 3020 mAh
  • Операційна система: Android 9

Представник доступних смартфонів із компактними розмірами. Корпус у нього пластиковий, доступний у трьох кольорах із градієнтним переливом. Екран невеликий, але у нього гарна картинка та непогана яскравість. Акумулятор здатний забезпечити робочий день безперервного використання, пристрій обладнаний камерами 5 та 2 Мп. За продуктивність відповідає чотириядерний чіпсет та 1/16 ГБ пам’яті.

Переваги:

  • Компактний.
  • Гарний.
  • Якісний екран.
  • Досить спритний.
  • Непогана автономність.

Недоліки:

  • Дуже мало пам’яті.

ZTE BLADE L210

  • ZTE BLADE L210Дисплей: 6 дюймів, IPS, 960 х 480
  • Процесор: Unisoc SC7731E
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/32 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП
  • Ємність акумулятора: 2600 mAh
  • Операційна система: Android 10 Go

Blade L210 від ZTE – один із найдоступніших смартфонів в ультрабюджетному ціновому сегменті. Модель у пластиковому корпусі має два варіанти забарвлення: чорне та темно-синє. Текстура матеріалу досить цікава, тактильно приємна. Це зручна дзвонилка, що працює під управлінням сучасної операційної системи, яка підійде будь-якому невибагливому користувачеві.

На папері камери не вражають. Основний 5-мегапіксельний сенсор на тильній панелі та фронтальний модуль на 2 МП. Автофокусування відсутнє, як і стабілізація. Такі камери підходять для зйомки тексту або спілкування в скайпі, але для більш серйозних цілей вони непридатні. Відео записується у максимальній якості 720р 30fps.

За продуктивність відповідає 4-ядерний чіпсет Unisoc SC7731E, до складу якого входить відеоприскорювач Mali-T820MP1. Така комплектація, в принципі, непогана для бюджетника, але оперативної пам’яті занадто мало – всього 1 Гб, вбудованої – 32 Гб (можна розширити за допомогою microSD на 128 Гб). Звичайно, це не ігровий смартфон, але з месенджерами, навігацією, роботою з документами він непогано справляється. Акумулятор ємністю 2600 mAh при звичайному використанні вистачає на 6 годин екранного часу.

Переваги:

  • Якісний IPS-дисплей з гарною передачею кольору.
  • Низька ціна.
  • Батареї вистачає на 2 дні помірного використання.
  • Є світлодіодний індикатор подій.
  • Добре ловить зв’язок та GPS-сигнал.

Недоліки:

  • Слабкі камери.
  • Немає сканер відбитка пальців, NFC.
  • Немає підтримки 4G.

BQ WALLET 5045L

  • Дисплей: 4.95 дюйми, TN, 960 х 480
  • Процесор: MediaTek MT8765WB
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП
  • Ємність акумулятора: 2000 mAh
  • Операційна система: Android 10

В арсеналі компанії BQ чимало недорогих смартфонів, які можуть запропонувати користувачам знімну батарею, але ця модель є однією з найцікавіших. Вона дуже маленька, це в 2022 рідкість, а ще у неї немає вирізів на дисплеї – екран класичний з невеликими рамками. Крім того, за невеликі гроші користувачі отримують можливість оплати смартфоном покупки, тому що тут встановлено модуль NFC.

Продуктивність представлена ​​чіпсетом MediaTek MT8765WB, пам’ять – 1/16 ГБ. Цього мало, але з огляду на полегшений Android, апарат з базовими завданнями справляється успішно. Камери – 5 та 2 Мп, знімки на них виходять дуже посередніми. Скромного акумулятора вистачає на робочий день, а заряджається для своєї ємності він дуже довго – 3 години. У телефон можна встановити дві сім-карти, обидві працюють з LTE, окремо передбачений слот microSD, а ще тут сучасна версія Bluetooth 5.1.

Переваги:

  • Є NFC.
  • Полегшена версія актуального Android
  • Роздільні слоти для сім і microSD.
  • Автономність вистачить на робочий день.
  • Компактні розміри.

Недоліки:

  • Мало пам’яті.
  • Батарея заряджається довго.

ZTE BLADE A3 NFC (2020)

  • Дисплей: 5.45 дюйма, IPS, 1440 х 720
  • Процесор: Unisoc SC9832E
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/32 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП
  • Ємність акумулятора: 2600 mAh
  • Операційна система: Android 9 Go

Цей смартфон від ZTE став продовженням лінійки бюджетних телефонів компанії. Він не розрахований на інтенсивну експлуатацію, але для своїх грошей демонструє чудові можливості. У нього гарний і невеликий корпус у чорному, синьому чи червоному кольорі та якісний IPS екран. Під кришкою, що знімається, ховається замінна батарея, слот для двох сім з підтримкою LTE і окремий роз’єм для microSD.

Працює смартфон на UNISOC SC9832E з 1 ГБ ОЗП та 32 ГБ ПЗП. Показники, звичайно, скромні, але для серфінгу, спілкування у месенджерах та дзвінків цілком достатньо. Камери тут 8 і 5 Мп, зірок з неба не вистачає, але для цього цінника знімають цілком непогано. Акумулятор невеликий, тому при активному використанні його вистачить на 4-5 годин. Приємним бонусом є наявність версії NFC.

Переваги:

  • Компактний розмір.
  • Є NFC.
  • Гарний екран.
  • Декілька кольорів виконання.
  • Багато постійної пам’яті.

Недоліки:

  • Слабкий акумулятор.
  • Мало оперативної пам’яті.

INOI 5 2021

  • Дисплей: 5.5 дюймів, IPS, 960 х 480
  • Процесор: Unisoc SC9832E
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/16 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 5+0.3/2 МП
  • Ємність акумулятора: 2500 mAh
  • Операційна система: Android 10

Недорога новинка від компанії INOI – це практичний смартфон для дітей та людей похилого віку або вирішення базових завдань. У нього невеликий корпус зі знімною кришкою, яка приховує знімну батарею та три слоти – для microSD та сім-карт. Кришка з Soft-touch покриттям, що позбавляє відбитків пальців та усуває ковзання в руці. Технічна частина досить скромна – UNISOC SC9832E та 2/16 ГБ. Є тут подвійна основна камера – і 5 та 0,3 Мп, а фронталка знімає з роздільною здатністю 2 Мп. Батарея маленька, але її вистачає на робочий день, якщо не навантажувати пристрій.

Переваги:

  • Компактні розміри.
  • Якісний екран.
  • Роздільні слоти для сім’ї та пам’яті.
  • Soft-touch покриття.
  • Нова ОС.

Недоліки:

  • Мало постійної пам’яті.

NOKIA 1.3

Nokia 1.3

  • Дисплей: 5.71 дюйма, IPS, 1520 х 720
  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 215
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП
  • Ємність акумулятора: 3000 mAh
  • Операційна система: Android 10

Цей бюджетний смартфон від Nokia дещо відрізняється від дешевших конкурентів і, можливо, переплатити за нього є сенс лише в тому випадку, якщо хочеться телефон від відомого бренду.

Загалом він пропонує невеликий дисплей, знімну батарею на 3000 мАг з автономністю на робочий день та процесор Qualcomm 215. Пам’яті тут 1/16 ГБ. Невелику ємність частково компенсує полегшений Android. Корпус зроблений із пластику, є кілька колірних рішень. Камери 8 та 5 Мп.

Переваги:

  • Гарний екран.
  • Якісне складання.
  • Непогана автономність.
  • Непогані камери.
  • Спрощений свіжий Android.

Недоліки:

  • Важко знімається задня кришка.
  • Не у всіх стабільно працюють обидві сім-карти.
  • Звук посередній.

ALCATEL 1B (5002H)

  • Дисплей: 5.5 дюйми, IPS, 1440 х 720
  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 215
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП
  • Ємність акумулятора: 3000 mAh
  • Операційна система: Android 10

Це рідкісний представник ультрабюджетних смартфонів, який пропонує покупцям чіпсет Qualcomm 215, що вже є привід задуматися про його покупку замість конкурентів з процесорами від маловідомих компаній. Також дана модель має непогану ємність батареї, 2/16 ГБ пам’яті, камери 8 та 5 Мп. Все це упаковане в пластиковий корпус, який має текстуровану поверхню, тобто він більш практичний, тому що не ковзає, менше дряпається і не так швидко покривається відбитками пальців.

Переваги:

  • Швидкий процесор.
  • Для своєї ціни добрий запас ОЗП.
  • Непогані камери.
  • Практичний корпус.
  • Ємна батарея.
  • Нова полегшена ОС.

Недоліки:

  • Хотілося б більше за ПЗП.
  • Камера слабка.

INOI 7 2020

 

INOI 7 2020

  • Дисплей: 6.22 дюйми, IPS, 1520 х 720
  • Процесор: Unisoc SC9832E
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/16 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 8+0.3/5 МП
  • Ємність акумулятора: 3000 mAh
  • Операційна система: Android 9

Ще один недорогий смартфон від бренду INOI. Він вийшов у середині 2020 року і за невисоку вартість пропонує відмінний дисплей, пластиковий корпус із градієнтним переливом та пристойну автономність. Якщо не грати на ньому в ігри, то батареї вистачить на 1-1,5 дні.

В арсеналі цього пристрою подвійна основна камера ззаду 8+0,3 Мп та 5 Мп спереду. Знімають вони посередньо. Фронтальна камера вміє розблокувати екран по обличчю. Продуктивність забезпечена чіпсетом Spreadtrum SC9832E, пам’яті 2/16 ГБ. Окремо можна поставити microSD, це частково компенсує невеликий основний накопичувач.

Переваги:

  • Для своєї ціни непогана продуктивність.
  • Швидке та точне розблокування по обличчю.
  • Якісний та яскравий дисплей.
  • Симпатична зовнішність.
  • Гарна автономність.
  • Можливість користуватися двома сім і картою пам’яті одночасно.

Недоліки:

  • Камери знімають посередньо.
  • Постійне сховище невелике.
  • Корпус дуже мазкий.

ULEFONE NOTE 6P

  • Найкращі смартфони зі знімним акумулятором
  • Дисплей: 6.1 дюйми, IPS, 1560 х 720
  • Процесор: Unisoc SC9863
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП
  • Ємність акумулятора: 3300 mAh
  • Операційна система: Android 11 Go

Ulefone Note 6P – бюджетний пристрій із лаконічним дизайном. Модель не має датчика відбитків пальців і відрізняється напрочуд великими рамками дисплея. Гаджет оснащений LCD IPS-дисплеєм розмір якого становить 6.1 дюйма. Вага смартфону всього 155 грам, що також додає йому в ергономіці та робить зручнішим. Задня панель приємна на дотик завдяки особливій текстурі.

Камери у гаджета досить слабкі: єдиний основний сенсор на 8 МП та 5-мегапіксельна фронталка. Хороших фото чекати не варто, хіба що при відмінному освітленні. Втім, для відеодзвінків ці модулі цілком підійдуть. До речі, текст документів передається досить якісно, ​​що є важливим для людей, які багато працюють з паперами.

Смартфон оснащений процесором SC9863A від Unisoc та графічним прискорювачем PowerVR GE8322. Швидкодію пристрій демонструє непогану, як у своєму ціновому діапазоні, хоча ідеальним його не назвеш. Для соціальних мереж і браузера цього буде цілком достатньо, враховуючи що в якості ОС тут використовується полегшена версія Android 11. Ємність акумулятора становить 3330 mAh, так що смартфон точно не підведе в невідповідний момент. Така батарея забезпечує приблизно добу стабільної роботи.

Переваги:

  • Гарна автономність.
  • Тактильно приємний корпус, зручно лежить у руці.
  • Є підтримка 4G.
  • Окремий лоток під microSD (можна встановити разом із двома SIM-картами).
  • Працює під керуванням ОС Android 11 Go.

Недоліки:

  • Якість фотографій.
  • Відсутній модуль NFC.
  • Слабкий Wi-Fi (802.11b/g/n).

CUBOT MAX 3

  • Найкращі смартфони зі знімним акумулятором
  • Дисплей: 6.95 дюйми, IPS, 1640 х 720
  • Процесор: MediaTek Helio P22
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 48+5+0.3/16 МП
  • Ємність акумулятора: 5000 mAh
  • Операційна система: Android 11

Cubot Max 3 – смартфон, який радує багатою комплектацією: крім зарядки та документації з ним поставляється ще й чохол і навіть навушники. Сам девайс виконаний із пластику, задня кришка матова та шорстка на дотик, що трохи нагадує замшу. Рамка по периметру забарвлена ​​у золотий відтінок. На бічній грані є сканер відбитків пальців. Є також модуль NFC, який порадує практично кожного, хто часто користується картками при оплаті покупок.

Блок основних камер розташований у колі на задній частині корпусу. Модулів загалом три: стандартний на 48 МП, об’єктив для макро на 5 МП та 0.3-мегапіксельний датчик глибини. Якість фотографій прийнятна для свого рівня, якщо у кадрі буде достатньо світла. Особливим функціоналом у плані камер Max 3 не відрізняється, хіба тут можна виділити фазовий автофокус.

Процесор тут встановлений бюджетного рівня – MediaTek Helio P22, тому високої продуктивності від нього чекати не варто, особливо, якщо йдеться про ігри. А ось для повсякденних завдань потужності Cubot Max 3 має вистачати. На окрему увагу заслуговує обсяг оперативної пам’яті в 4 Гб, що є відмінним результатом для бюджетника: з роботою додатків та багатозадачністю проблем бути не повинно. Батареї на 5000 mAh за звичайного використання вистачає на день.

Переваги:

  • Багатий комплект: навушники + чохол.
  • Час автономної роботи.
  • Є підтримка технології NFC.
  • Величезний IPS-дисплей та невеликі рамки.
  • Є світлодіодний індикатор сповіщень.
  • Окремий слот під картки пам’яті.

Недоліки:

  • Продуктивність у іграх.
  • На зарядку потрібно багато часу (до 3.5 годин).
  • Корпус: маркий і важкий (майже 270 г).

MOTOROLA MOTO E6S

Motorola Moto E6s

  • Дисплей: 6.1 дюйми, IPS, 1560 х 720
  • Процесор: MediaTek Helio P22
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 або 4/64 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 13+2/5 МП
  • Ємність акумулятора: 3000 mAh
  • Операційна система: Android 9

На жаль, цей смартфон Motorola не доїхав до України і, можливо, вже не доїде. Телефон має пластиковий корпус, якісний IPS екран, подвійну задню камеру 13+2 Мп та врізну фронталку 5 Мп. В цілому такі параметри не надто привабливі, щоб замовляти девайс здалеку, але апаратна частина спритніша, ніж у конкурентів зі знімною батареєю.

За продуктивність відповідає Helio P22, а пам’ять представлена ​​у версіях 2/32 Гб та 4/64 Гб. Окремо можна додати microSD, а також телефон підтримує дві сім-карти.

Переваги:

  • Непоганий процесор.
  • Гарні камери.
  • Багато пам’яті.
  • Якісний екран.
  • Водовідштовхувальне покриття корпусу.

Недоліки:

  • Не продається в Україні.
  • Хотілося б більш ємну батарею.0

SAMSUNG GALAXY XCOVER 5

  • Дисплей: 5.3 дюйми, PLS, 1480 х 720
  • Процесор: Samsung Exynos 850
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 16/5 МП
  • Ємність акумулятора: 3000 mAh
  • Операційна система: Android 11

Galaxy XCover 5 – це смартфон із удароміцним корпусом, захищеним від води та пилу за стандартом IP68. Його можна залишити на глибині до метра на півгодини, а при спробі серйозно пошкодити корпус доведеться постаратися. Незважаючи на високий рівень захисту, апарат не виглядає брутальним. Кришка легко знімається – для цього використовується невелике заглиблення у правій частині корпусу.

За характеристиками модель нагадує типовий бюджетник. Тут одна основна камера на 16 мегапікселів, фронтальна – з роздільною здатністю 5 МП. Шикарних фотографій робити не вдасться, але для соціальних мереж цього буде достатньо. Будь-якої стабілізації тут не передбачено, але є фазовий автофокус, подвійний світлодіодний спалах і режим HDR.

Продуктивність системи не найвища. У смартфоні пропонується поєднання процесора Exynos 850 та 4 Гб оперативної пам’яті. Сьогодні цього вистачить для плавної роботи з простими програмами, але про запас на майбутнє не йдеться. При цьому, для не особливо вимогливих ігор гаджет все ж таки підійде. Місткість батареї становить 3000 mAh і, загалом, день роботи смартфон витримає, але рекордів від нього очікувати не варто. Є й підтримка функції швидкого заряджання потужністю 15 Вт.

Переваги:

  • Достатній обсяг внутрішньої пам’яті.
  • Є модуль NFC.
  • Захищений корпус: IP68 та MIL-STD-810G.
  • Загартоване скло Corning Gorilla Glass 6.
  • Непогана автономність та швидка зарядка на 15 Вт.
  • Є mini jack 3.5 мм та роз’єм під карту пам’яті.

Недоліки:

  • Низька продуктивність у іграх.
  • Висока ціна.

SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO

  • Дисплей: 6.3 дюйми, IPS, 2400 х 1080
  • Процесор: Samsung Exynos 9611
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 25+8/13 МП
  • Ємність акумулятора: 4050 mAh
  • Операційна система: Android 10

Більшість смартфонів зі знімними батареями знаходяться у нижній межі технічних характеристик. Зустріти серед них пристрій із нормальною швидкодією складно. Тому Samsung Galaxy Xcover Pro – виняток рідкісний і дуже приємний.

Хоча в Xcover Pro і є деякі бізнес-функції, флагманськими штучками тут не пахне. Є непоганий Full HD+ дисплей, середній за потужністю процесор, відносно непогані камери та пристойний акумулятор. Якщо не пред’являти до смартфону великих запитів, то виглядатиме він цілком нічого. Xcover – особливо міцна серія, вона розрахована на серйозні умови експлуатації. Даної моделі дістався клас захисту IP68 по пилу/водостійкості, а також сертифікат MIL-STD-810G на ударостійкість та інші екстремальні дії.

Інший важливий момент – наявність Android 10 прямо із коробки. Дивного тут мало, враховуючи скільки смартфонів виходять із «десяткою». Але ми говоримо про особливу категорію, а серед них Android 10 на борту – рідкісний гість.

Переваги:

  • Актуальна версія ОС.
  • Гарний рівень швидкодії.
  • Захист від води та пилу, удароміцність.
  • Пристойна ємність батареї.
  • Подвійна камера з роздільною здатністю 25 МП.
  • Є Type-C.
  • У кнопку живлення вбудований сканер відбитків.

Недоліки:

  • Фактична автономність є посередньою.
  • Не найякісніший динамік.

FAIRPHONE 4

  • Дисплей: 6.3 дюйми, IPS, 2340 х 1080
  • Процесор: Qualcomm Snapdragon 750G
  • Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 або 8/256 Гб
  • Камера (основна/фронтальна): 48+48+ToF/25 МП
  • Ємність акумулятора: 3905 mAh
  • Операційна система: Android 11

Мабуть, найособливіший смартфон у рейтингу – Fairphone 4. Цікавий він тим, що має високий рівень ремонтопридатності (9/10 за оцінками безлічі видань), тому замінити розбитий екран не важко навіть для домогосподарки. Ще одна фішка – гарантія оновлень на 5 років. Тобто, пристрій буде гарантовано отримувати нові патчі та версії Android ще довгі роки. Та й «залізо» тут цікаве, хоч і заплатити за це доведеться чимало. А ще, з метою піклування про екологію, корпус виготовляється з переробленого пластику.

Основна камера має 3 модулі: основний 48-мегапіксельний, ультраширококутний з тією ж роздільною здатністю та датчик глибини сцени. Знімки виходять збалансованими, з гарною експозицією та кольорами. Є навіть оптична та електронна стабілізація, подвійний автофокус (PDAF+CDAF), зйомка у 4K або уповільненому режимі 120fps. Фронтальний сенсор також серйозний – на 25 МП. Тож у деталізації смартфон точно не «провалюється».

Смартфон оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 750G. Він дозволяє досягти чудової продуктивності, якої вистачить для активності, типової як для пересічного користувача, так і для геймера. Можна сміливо запускати найвибагливіші тайтли, але дуже довго грати не вдасться: системи охолодження немає, а чіпсет вийшов досить гарячим. Батареї ємністю 3905 mAh при базовому використанні пристрою (інтернет-серфінг, перегляд відео) з Wi-Fi вистачає трохи більш ніж на 13 годин.

Переваги:

  • Якість фотографій на основний модуль.
  • Швидкий процесор та плавність роботи.
  • Є NFC, 5G та двосмуговий Wi-Fi (2.4 та 5 ГГц).
  • Час автономної роботи + швидке заряджання потужністю 20 Вт.
  • Є підтримка eSIM.
  • Захищений корпус: IP54+MIL-STD-810G.
  • Загартоване скло Corning Gorilla Glass 5.

Недоліки:

  • При сильному навантаженні корпус помітно гріється.
  • Висока ціна для такої начинки.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
21.02.2022
11 хв. на прочитання

Новини по темі

VR-окуляри

Експерти розповіли, які VR-окуляри варто купити у 2022 році: ТОП-4 моделі

17.02.2022

Експерти розповіли, що таке вертикальний монітор та кому він не підійде

17.02.2022

Складено ТОП-5 кращих моніторів з екраном 24 дюйми в 2022 році

16.02.2022

Названо плюси та мінуси зовнішніх накопичувачів, на яких можна зберігати файли

16.02.2022
Back to top button