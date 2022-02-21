Названо моделі кращих смартфонів зі знімним акумулятором в 2022 році

Сучасні смартфони все частіше отримують незнімний акумулятор. Деяких людей цей факт лякає. Давайте постараємося дізнатися, чи залишилися ще на світовому ринку телефони зі знімною батареєю.





У цьому рейтингу ми не розповідатимемо тільки про ті вироби, які отримали в своє розпорядження потужний процесор і величезний обсяг оперативної пам’яті.

Відверто кажучи, у таких девайсів робити знімні батареї ніхто не думає і знайти подібний смартфон у середньому або дорогому ціновому сегменті проблематично. Натомість ми згадаємо про ті моделі, які доступні для покупки в 2022 році.

ITEL A25

Дисплей: 5 дюймів, IPS , 1280 х 720

Процесор: Unisoc SC9832E

Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб

Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП

Ємність акумулятора: 3020 mAh

Операційна система: Android 9

Представник доступних смартфонів із компактними розмірами. Корпус у нього пластиковий, доступний у трьох кольорах із градієнтним переливом. Екран невеликий, але у нього гарна картинка та непогана яскравість. Акумулятор здатний забезпечити робочий день безперервного використання, пристрій обладнаний камерами 5 та 2 Мп. За продуктивність відповідає чотириядерний чіпсет та 1/16 ГБ пам’яті.

Переваги:

Компактний.

Гарний.

Якісний екран.

Досить спритний.

Непогана автономність.

Недоліки:

Дуже мало пам’яті.

ZTE BLADE L210

Дисплей: 6 дюймів, IPS, 960 х 480

Дисплей: 6 дюймів, IPS, 960 х 480 Процесор: Unisoc SC7731E

Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/32 Гб

Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП

Ємність акумулятора: 2600 mAh

Операційна система: Android 10 Go

Blade L210 від ZTE – один із найдоступніших смартфонів в ультрабюджетному ціновому сегменті. Модель у пластиковому корпусі має два варіанти забарвлення: чорне та темно-синє. Текстура матеріалу досить цікава, тактильно приємна. Це зручна дзвонилка, що працює під управлінням сучасної операційної системи, яка підійде будь-якому невибагливому користувачеві.

На папері камери не вражають. Основний 5-мегапіксельний сенсор на тильній панелі та фронтальний модуль на 2 МП. Автофокусування відсутнє, як і стабілізація. Такі камери підходять для зйомки тексту або спілкування в скайпі, але для більш серйозних цілей вони непридатні. Відео записується у максимальній якості 720р 30fps.

За продуктивність відповідає 4-ядерний чіпсет Unisoc SC7731E, до складу якого входить відеоприскорювач Mali-T820MP1. Така комплектація, в принципі, непогана для бюджетника, але оперативної пам’яті занадто мало – всього 1 Гб, вбудованої – 32 Гб (можна розширити за допомогою microSD на 128 Гб). Звичайно, це не ігровий смартфон, але з месенджерами, навігацією, роботою з документами він непогано справляється. Акумулятор ємністю 2600 mAh при звичайному використанні вистачає на 6 годин екранного часу.

Переваги:

Якісний IPS-дисплей з гарною передачею кольору.

Низька ціна.

Батареї вистачає на 2 дні помірного використання.

Є світлодіодний індикатор подій.

Добре ловить зв’язок та GPS-сигнал.

Недоліки:

Слабкі камери.

Немає сканер відбитка пальців, NFC.

Немає підтримки 4G.

BQ WALLET 5045L

Дисплей: 4.95 дюйми, TN, 960 х 480

Процесор: MediaTek MT8765WB

Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб

Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП

Ємність акумулятора: 2000 mAh

Операційна система: Android 10

В арсеналі компанії BQ чимало недорогих смартфонів, які можуть запропонувати користувачам знімну батарею, але ця модель є однією з найцікавіших. Вона дуже маленька, це в 2022 рідкість, а ще у неї немає вирізів на дисплеї – екран класичний з невеликими рамками. Крім того, за невеликі гроші користувачі отримують можливість оплати смартфоном покупки, тому що тут встановлено модуль NFC.

Продуктивність представлена ​​чіпсетом MediaTek MT8765WB, пам’ять – 1/16 ГБ. Цього мало, але з огляду на полегшений Android, апарат з базовими завданнями справляється успішно. Камери – 5 та 2 Мп, знімки на них виходять дуже посередніми. Скромного акумулятора вистачає на робочий день, а заряджається для своєї ємності він дуже довго – 3 години. У телефон можна встановити дві сім-карти, обидві працюють з LTE, окремо передбачений слот microSD, а ще тут сучасна версія Bluetooth 5.1.

Переваги:

Є NFC.

Полегшена версія актуального Android

Роздільні слоти для сім і microSD.

Автономність вистачить на робочий день.

Компактні розміри.

Недоліки:

Мало пам’яті.

Батарея заряджається довго.

ZTE BLADE A3 NFC (2020)

Дисплей: 5.45 дюйма, IPS, 1440 х 720

Процесор: Unisoc SC9832E

Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/32 Гб

Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП

Ємність акумулятора: 2600 mAh

Операційна система: Android 9 Go

Цей смартфон від ZTE став продовженням лінійки бюджетних телефонів компанії. Він не розрахований на інтенсивну експлуатацію, але для своїх грошей демонструє чудові можливості. У нього гарний і невеликий корпус у чорному, синьому чи червоному кольорі та якісний IPS екран. Під кришкою, що знімається, ховається замінна батарея, слот для двох сім з підтримкою LTE і окремий роз’єм для microSD.

Працює смартфон на UNISOC SC9832E з 1 ГБ ОЗП та 32 ГБ ПЗП. Показники, звичайно, скромні, але для серфінгу, спілкування у месенджерах та дзвінків цілком достатньо. Камери тут 8 і 5 Мп, зірок з неба не вистачає, але для цього цінника знімають цілком непогано. Акумулятор невеликий, тому при активному використанні його вистачить на 4-5 годин. Приємним бонусом є наявність версії NFC.

Переваги:

Компактний розмір.

Є NFC.

Гарний екран.

Декілька кольорів виконання.

Багато постійної пам’яті.

Недоліки:

Слабкий акумулятор.

Мало оперативної пам’яті.

INOI 5 2021

Дисплей: 5.5 дюймів, IPS, 960 х 480

Процесор: Unisoc SC9832E

Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/16 Гб

Камера (основна/фронтальна): 5+0.3/2 МП

Ємність акумулятора: 2500 mAh

Операційна система: Android 10

Недорога новинка від компанії INOI – це практичний смартфон для дітей та людей похилого віку або вирішення базових завдань. У нього невеликий корпус зі знімною кришкою, яка приховує знімну батарею та три слоти – для microSD та сім-карт. Кришка з Soft-touch покриттям, що позбавляє відбитків пальців та усуває ковзання в руці. Технічна частина досить скромна – UNISOC SC9832E та 2/16 ГБ. Є тут подвійна основна камера – і 5 та 0,3 Мп, а фронталка знімає з роздільною здатністю 2 Мп. Батарея маленька, але її вистачає на робочий день, якщо не навантажувати пристрій.

Переваги:

Компактні розміри.

Якісний екран.

Роздільні слоти для сім’ї та пам’яті.

Soft-touch покриття.

Нова ОС.

Недоліки:

Мало постійної пам’яті.

NOKIA 1.3

Дисплей: 5.71 дюйма, IPS, 1520 х 720

Процесор: Qualcomm Snapdragon 215

Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб

Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП

Ємність акумулятора: 3000 mAh

Операційна система: Android 10

Цей бюджетний смартфон від Nokia дещо відрізняється від дешевших конкурентів і, можливо, переплатити за нього є сенс лише в тому випадку, якщо хочеться телефон від відомого бренду.

Загалом він пропонує невеликий дисплей, знімну батарею на 3000 мАг з автономністю на робочий день та процесор Qualcomm 215. Пам’яті тут 1/16 ГБ. Невелику ємність частково компенсує полегшений Android. Корпус зроблений із пластику, є кілька колірних рішень. Камери 8 та 5 Мп.

Переваги:

Гарний екран.

Якісне складання.

Непогана автономність.

Непогані камери.

Спрощений свіжий Android.

Недоліки:

Важко знімається задня кришка.

Не у всіх стабільно працюють обидві сім-карти.

Звук посередній.

ALCATEL 1B (5002H)

Дисплей: 5.5 дюйми, IPS, 1440 х 720

Процесор: Qualcomm Snapdragon 215

Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 Гб

Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП

Ємність акумулятора: 3000 mAh

Операційна система: Android 10

Це рідкісний представник ультрабюджетних смартфонів, який пропонує покупцям чіпсет Qualcomm 215, що вже є привід задуматися про його покупку замість конкурентів з процесорами від маловідомих компаній. Також дана модель має непогану ємність батареї, 2/16 ГБ пам’яті, камери 8 та 5 Мп. Все це упаковане в пластиковий корпус, який має текстуровану поверхню, тобто він більш практичний, тому що не ковзає, менше дряпається і не так швидко покривається відбитками пальців.

Переваги:

Швидкий процесор.

Для своєї ціни добрий запас ОЗП.

Непогані камери.

Практичний корпус.

Ємна батарея.

Нова полегшена ОС.

Недоліки:

Хотілося б більше за ПЗП.

Камера слабка.

INOI 7 2020

Дисплей: 6.22 дюйми, IPS, 1520 х 720

Процесор: Unisoc SC9832E

Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/16 Гб

Камера (основна/фронтальна): 8+0.3/5 МП

Ємність акумулятора: 3000 mAh

Операційна система: Android 9

Ще один недорогий смартфон від бренду INOI. Він вийшов у середині 2020 року і за невисоку вартість пропонує відмінний дисплей, пластиковий корпус із градієнтним переливом та пристойну автономність. Якщо не грати на ньому в ігри, то батареї вистачить на 1-1,5 дні.

В арсеналі цього пристрою подвійна основна камера ззаду 8+0,3 Мп та 5 Мп спереду. Знімають вони посередньо. Фронтальна камера вміє розблокувати екран по обличчю. Продуктивність забезпечена чіпсетом Spreadtrum SC9832E, пам’яті 2/16 ГБ. Окремо можна поставити microSD, це частково компенсує невеликий основний накопичувач.

Переваги:

Для своєї ціни непогана продуктивність.

Швидке та точне розблокування по обличчю.

Якісний та яскравий дисплей.

Симпатична зовнішність.

Гарна автономність.

Можливість користуватися двома сім і картою пам’яті одночасно.

Недоліки:

Камери знімають посередньо.

Постійне сховище невелике.

Корпус дуже мазкий.

ULEFONE NOTE 6P

Найкращі смартфони зі знімним акумулятором

Дисплей: 6.1 дюйми, IPS, 1560 х 720

Процесор: Unisoc SC9863

Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 Гб

Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП

Ємність акумулятора: 3300 mAh

Операційна система: Android 11 Go

Ulefone Note 6P – бюджетний пристрій із лаконічним дизайном. Модель не має датчика відбитків пальців і відрізняється напрочуд великими рамками дисплея. Гаджет оснащений LCD IPS-дисплеєм розмір якого становить 6.1 дюйма. Вага смартфону всього 155 грам, що також додає йому в ергономіці та робить зручнішим. Задня панель приємна на дотик завдяки особливій текстурі.

Камери у гаджета досить слабкі: єдиний основний сенсор на 8 МП та 5-мегапіксельна фронталка. Хороших фото чекати не варто, хіба що при відмінному освітленні. Втім, для відеодзвінків ці модулі цілком підійдуть. До речі, текст документів передається досить якісно, ​​що є важливим для людей, які багато працюють з паперами.

Смартфон оснащений процесором SC9863A від Unisoc та графічним прискорювачем PowerVR GE8322. Швидкодію пристрій демонструє непогану, як у своєму ціновому діапазоні, хоча ідеальним його не назвеш. Для соціальних мереж і браузера цього буде цілком достатньо, враховуючи що в якості ОС тут використовується полегшена версія Android 11. Ємність акумулятора становить 3330 mAh, так що смартфон точно не підведе в невідповідний момент. Така батарея забезпечує приблизно добу стабільної роботи.

Переваги:

Гарна автономність.

Тактильно приємний корпус, зручно лежить у руці.

Є підтримка 4G.

Окремий лоток під microSD (можна встановити разом із двома SIM-картами).

Працює під керуванням ОС Android 11 Go.

Недоліки:

Якість фотографій.

Відсутній модуль NFC.

Слабкий Wi-Fi (802.11b/g/n).

CUBOT MAX 3

Найкращі смартфони зі знімним акумулятором

Дисплей: 6.95 дюйми, IPS, 1640 х 720

Процесор: MediaTek Helio P22

Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб

Камера (основна/фронтальна): 48+5+0.3/16 МП

Ємність акумулятора: 5000 mAh

Операційна система: Android 11

Cubot Max 3 – смартфон, який радує багатою комплектацією: крім зарядки та документації з ним поставляється ще й чохол і навіть навушники. Сам девайс виконаний із пластику, задня кришка матова та шорстка на дотик, що трохи нагадує замшу. Рамка по периметру забарвлена ​​у золотий відтінок. На бічній грані є сканер відбитків пальців. Є також модуль NFC, який порадує практично кожного, хто часто користується картками при оплаті покупок.

Блок основних камер розташований у колі на задній частині корпусу. Модулів загалом три: стандартний на 48 МП, об’єктив для макро на 5 МП та 0.3-мегапіксельний датчик глибини. Якість фотографій прийнятна для свого рівня, якщо у кадрі буде достатньо світла. Особливим функціоналом у плані камер Max 3 не відрізняється, хіба тут можна виділити фазовий автофокус.

Процесор тут встановлений бюджетного рівня – MediaTek Helio P22, тому високої продуктивності від нього чекати не варто, особливо, якщо йдеться про ігри. А ось для повсякденних завдань потужності Cubot Max 3 має вистачати. На окрему увагу заслуговує обсяг оперативної пам’яті в 4 Гб, що є відмінним результатом для бюджетника: з роботою додатків та багатозадачністю проблем бути не повинно. Батареї на 5000 mAh за звичайного використання вистачає на день.

Переваги:

Багатий комплект: навушники + чохол.

Час автономної роботи.

Є підтримка технології NFC.

Величезний IPS-дисплей та невеликі рамки.

Є світлодіодний індикатор сповіщень.

Окремий слот під картки пам’яті.

Недоліки:

Продуктивність у іграх.

На зарядку потрібно багато часу (до 3.5 годин).

Корпус: маркий і важкий (майже 270 г).

MOTOROLA MOTO E6S

Дисплей: 6.1 дюйми, IPS, 1560 х 720

Процесор: MediaTek Helio P22

Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 або 4/64 Гб

Камера (основна/фронтальна): 13+2/5 МП

Ємність акумулятора: 3000 mAh

Операційна система: Android 9

На жаль, цей смартфон Motorola не доїхав до України і, можливо, вже не доїде. Телефон має пластиковий корпус, якісний IPS екран, подвійну задню камеру 13+2 Мп та врізну фронталку 5 Мп. В цілому такі параметри не надто привабливі, щоб замовляти девайс здалеку, але апаратна частина спритніша, ніж у конкурентів зі знімною батареєю.

За продуктивність відповідає Helio P22, а пам’ять представлена ​​у версіях 2/32 Гб та 4/64 Гб. Окремо можна додати microSD, а також телефон підтримує дві сім-карти.

Переваги:

Непоганий процесор.

Гарні камери.

Багато пам’яті.

Якісний екран.

Водовідштовхувальне покриття корпусу.

Недоліки:

Не продається в Україні.

Хотілося б більш ємну батарею.0

SAMSUNG GALAXY XCOVER 5

Дисплей: 5.3 дюйми, PLS, 1480 х 720

Процесор: Samsung Exynos 850

Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб

Камера (основна/фронтальна): 16/5 МП

Ємність акумулятора: 3000 mAh

Операційна система: Android 11

Galaxy XCover 5 – це смартфон із удароміцним корпусом, захищеним від води та пилу за стандартом IP68. Його можна залишити на глибині до метра на півгодини, а при спробі серйозно пошкодити корпус доведеться постаратися. Незважаючи на високий рівень захисту, апарат не виглядає брутальним. Кришка легко знімається – для цього використовується невелике заглиблення у правій частині корпусу.

За характеристиками модель нагадує типовий бюджетник. Тут одна основна камера на 16 мегапікселів, фронтальна – з роздільною здатністю 5 МП. Шикарних фотографій робити не вдасться, але для соціальних мереж цього буде достатньо. Будь-якої стабілізації тут не передбачено, але є фазовий автофокус, подвійний світлодіодний спалах і режим HDR.

Продуктивність системи не найвища. У смартфоні пропонується поєднання процесора Exynos 850 та 4 Гб оперативної пам’яті. Сьогодні цього вистачить для плавної роботи з простими програмами, але про запас на майбутнє не йдеться. При цьому, для не особливо вимогливих ігор гаджет все ж таки підійде. Місткість батареї становить 3000 mAh і, загалом, день роботи смартфон витримає, але рекордів від нього очікувати не варто. Є й підтримка функції швидкого заряджання потужністю 15 Вт.

Переваги:

Достатній обсяг внутрішньої пам’яті.

Є модуль NFC.

Захищений корпус: IP68 та MIL-STD-810G.

Загартоване скло Corning Gorilla Glass 6.

Непогана автономність та швидка зарядка на 15 Вт.

Є mini jack 3.5 мм та роз’єм під карту пам’яті.

Недоліки:

Низька продуктивність у іграх.

Висока ціна.

SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO

Дисплей: 6.3 дюйми, IPS, 2400 х 1080

Процесор: Samsung Exynos 9611

Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб

Камера (основна/фронтальна): 25+8/13 МП

Ємність акумулятора: 4050 mAh

Операційна система: Android 10

Більшість смартфонів зі знімними батареями знаходяться у нижній межі технічних характеристик. Зустріти серед них пристрій із нормальною швидкодією складно. Тому Samsung Galaxy Xcover Pro – виняток рідкісний і дуже приємний.

Хоча в Xcover Pro і є деякі бізнес-функції, флагманськими штучками тут не пахне. Є непоганий Full HD+ дисплей, середній за потужністю процесор, відносно непогані камери та пристойний акумулятор. Якщо не пред’являти до смартфону великих запитів, то виглядатиме він цілком нічого. Xcover – особливо міцна серія, вона розрахована на серйозні умови експлуатації. Даної моделі дістався клас захисту IP68 по пилу/водостійкості, а також сертифікат MIL-STD-810G на ударостійкість та інші екстремальні дії.

Інший важливий момент – наявність Android 10 прямо із коробки. Дивного тут мало, враховуючи скільки смартфонів виходять із «десяткою». Але ми говоримо про особливу категорію, а серед них Android 10 на борту – рідкісний гість.

Переваги:

Актуальна версія ОС.

Гарний рівень швидкодії.

Захист від води та пилу, удароміцність.

Пристойна ємність батареї.

Подвійна камера з роздільною здатністю 25 МП.

Є Type-C.

У кнопку живлення вбудований сканер відбитків.

Недоліки:

Фактична автономність є посередньою.

Не найякісніший динамік.

FAIRPHONE 4



Дисплей: 6.3 дюйми, IPS, 2340 х 1080

Процесор: Qualcomm Snapdragon 750G

Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 або 8/256 Гб

Камера (основна/фронтальна): 48+48+ToF/25 МП

Ємність акумулятора: 3905 mAh

Операційна система: Android 11

Мабуть, найособливіший смартфон у рейтингу – Fairphone 4. Цікавий він тим, що має високий рівень ремонтопридатності (9/10 за оцінками безлічі видань), тому замінити розбитий екран не важко навіть для домогосподарки. Ще одна фішка – гарантія оновлень на 5 років. Тобто, пристрій буде гарантовано отримувати нові патчі та версії Android ще довгі роки. Та й «залізо» тут цікаве, хоч і заплатити за це доведеться чимало. А ще, з метою піклування про екологію, корпус виготовляється з переробленого пластику.

Основна камера має 3 модулі: основний 48-мегапіксельний, ультраширококутний з тією ж роздільною здатністю та датчик глибини сцени. Знімки виходять збалансованими, з гарною експозицією та кольорами. Є навіть оптична та електронна стабілізація, подвійний автофокус (PDAF+CDAF), зйомка у 4K або уповільненому режимі 120fps. Фронтальний сенсор також серйозний – на 25 МП. Тож у деталізації смартфон точно не «провалюється».

Смартфон оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 750G. Він дозволяє досягти чудової продуктивності, якої вистачить для активності, типової як для пересічного користувача, так і для геймера. Можна сміливо запускати найвибагливіші тайтли, але дуже довго грати не вдасться: системи охолодження немає, а чіпсет вийшов досить гарячим. Батареї ємністю 3905 mAh при базовому використанні пристрою (інтернет-серфінг, перегляд відео) з Wi-Fi вистачає трохи більш ніж на 13 годин.

Переваги:

Якість фотографій на основний модуль.

Швидкий процесор та плавність роботи.

Є NFC, 5G та двосмуговий Wi-Fi (2.4 та 5 ГГц).

Час автономної роботи + швидке заряджання потужністю 20 Вт.

Є підтримка eSIM.

Захищений корпус: IP54+MIL-STD-810G.

Загартоване скло Corning Gorilla Glass 5.

Недоліки:

При сильному навантаженні корпус помітно гріється.

Висока ціна для такої начинки.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿