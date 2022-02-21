Названо моделі кращих смартфонів зі знімним акумулятором в 2022 році
Сучасні смартфони все частіше отримують незнімний акумулятор. Деяких людей цей факт лякає. Давайте постараємося дізнатися, чи залишилися ще на світовому ринку телефони зі знімною батареєю.
У цьому рейтингу ми не розповідатимемо тільки про ті вироби, які отримали в своє розпорядження потужний процесор і величезний обсяг оперативної пам’яті.
Відверто кажучи, у таких девайсів робити знімні батареї ніхто не думає і знайти подібний смартфон у середньому або дорогому ціновому сегменті проблематично. Натомість ми згадаємо про ті моделі, які доступні для покупки в 2022 році.
ITEL A25
- Дисплей: 5 дюймів, IPS , 1280 х 720
- Процесор: Unisoc SC9832E
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП
- Ємність акумулятора: 3020 mAh
- Операційна система: Android 9
Представник доступних смартфонів із компактними розмірами. Корпус у нього пластиковий, доступний у трьох кольорах із градієнтним переливом. Екран невеликий, але у нього гарна картинка та непогана яскравість. Акумулятор здатний забезпечити робочий день безперервного використання, пристрій обладнаний камерами 5 та 2 Мп. За продуктивність відповідає чотириядерний чіпсет та 1/16 ГБ пам’яті.
Переваги:
- Компактний.
- Гарний.
- Якісний екран.
- Досить спритний.
- Непогана автономність.
Недоліки:
- Дуже мало пам’яті.
ZTE BLADE L210
- Дисплей: 6 дюймів, IPS, 960 х 480
- Процесор: Unisoc SC7731E
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/32 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП
- Ємність акумулятора: 2600 mAh
- Операційна система: Android 10 Go
Blade L210 від ZTE – один із найдоступніших смартфонів в ультрабюджетному ціновому сегменті. Модель у пластиковому корпусі має два варіанти забарвлення: чорне та темно-синє. Текстура матеріалу досить цікава, тактильно приємна. Це зручна дзвонилка, що працює під управлінням сучасної операційної системи, яка підійде будь-якому невибагливому користувачеві.
На папері камери не вражають. Основний 5-мегапіксельний сенсор на тильній панелі та фронтальний модуль на 2 МП. Автофокусування відсутнє, як і стабілізація. Такі камери підходять для зйомки тексту або спілкування в скайпі, але для більш серйозних цілей вони непридатні. Відео записується у максимальній якості 720р 30fps.
За продуктивність відповідає 4-ядерний чіпсет Unisoc SC7731E, до складу якого входить відеоприскорювач Mali-T820MP1. Така комплектація, в принципі, непогана для бюджетника, але оперативної пам’яті занадто мало – всього 1 Гб, вбудованої – 32 Гб (можна розширити за допомогою microSD на 128 Гб). Звичайно, це не ігровий смартфон, але з месенджерами, навігацією, роботою з документами він непогано справляється. Акумулятор ємністю 2600 mAh при звичайному використанні вистачає на 6 годин екранного часу.
Переваги:
- Якісний IPS-дисплей з гарною передачею кольору.
- Низька ціна.
- Батареї вистачає на 2 дні помірного використання.
- Є світлодіодний індикатор подій.
- Добре ловить зв’язок та GPS-сигнал.
Недоліки:
- Слабкі камери.
- Немає сканер відбитка пальців, NFC.
- Немає підтримки 4G.
BQ WALLET 5045L
- Дисплей: 4.95 дюйми, TN, 960 х 480
- Процесор: MediaTek MT8765WB
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП
- Ємність акумулятора: 2000 mAh
- Операційна система: Android 10
В арсеналі компанії BQ чимало недорогих смартфонів, які можуть запропонувати користувачам знімну батарею, але ця модель є однією з найцікавіших. Вона дуже маленька, це в 2022 рідкість, а ще у неї немає вирізів на дисплеї – екран класичний з невеликими рамками. Крім того, за невеликі гроші користувачі отримують можливість оплати смартфоном покупки, тому що тут встановлено модуль NFC.
Продуктивність представлена чіпсетом MediaTek MT8765WB, пам’ять – 1/16 ГБ. Цього мало, але з огляду на полегшений Android, апарат з базовими завданнями справляється успішно. Камери – 5 та 2 Мп, знімки на них виходять дуже посередніми. Скромного акумулятора вистачає на робочий день, а заряджається для своєї ємності він дуже довго – 3 години. У телефон можна встановити дві сім-карти, обидві працюють з LTE, окремо передбачений слот microSD, а ще тут сучасна версія Bluetooth 5.1.
Переваги:
- Є NFC.
- Полегшена версія актуального Android
- Роздільні слоти для сім і microSD.
- Автономність вистачить на робочий день.
- Компактні розміри.
Недоліки:
- Мало пам’яті.
- Батарея заряджається довго.
ZTE BLADE A3 NFC (2020)
- Дисплей: 5.45 дюйма, IPS, 1440 х 720
- Процесор: Unisoc SC9832E
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/32 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП
- Ємність акумулятора: 2600 mAh
- Операційна система: Android 9 Go
Цей смартфон від ZTE став продовженням лінійки бюджетних телефонів компанії. Він не розрахований на інтенсивну експлуатацію, але для своїх грошей демонструє чудові можливості. У нього гарний і невеликий корпус у чорному, синьому чи червоному кольорі та якісний IPS екран. Під кришкою, що знімається, ховається замінна батарея, слот для двох сім з підтримкою LTE і окремий роз’єм для microSD.
Працює смартфон на UNISOC SC9832E з 1 ГБ ОЗП та 32 ГБ ПЗП. Показники, звичайно, скромні, але для серфінгу, спілкування у месенджерах та дзвінків цілком достатньо. Камери тут 8 і 5 Мп, зірок з неба не вистачає, але для цього цінника знімають цілком непогано. Акумулятор невеликий, тому при активному використанні його вистачить на 4-5 годин. Приємним бонусом є наявність версії NFC.
Переваги:
- Компактний розмір.
- Є NFC.
- Гарний екран.
- Декілька кольорів виконання.
- Багато постійної пам’яті.
Недоліки:
- Слабкий акумулятор.
- Мало оперативної пам’яті.
INOI 5 2021
- Дисплей: 5.5 дюймів, IPS, 960 х 480
- Процесор: Unisoc SC9832E
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/16 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 5+0.3/2 МП
- Ємність акумулятора: 2500 mAh
- Операційна система: Android 10
Недорога новинка від компанії INOI – це практичний смартфон для дітей та людей похилого віку або вирішення базових завдань. У нього невеликий корпус зі знімною кришкою, яка приховує знімну батарею та три слоти – для microSD та сім-карт. Кришка з Soft-touch покриттям, що позбавляє відбитків пальців та усуває ковзання в руці. Технічна частина досить скромна – UNISOC SC9832E та 2/16 ГБ. Є тут подвійна основна камера – і 5 та 0,3 Мп, а фронталка знімає з роздільною здатністю 2 Мп. Батарея маленька, але її вистачає на робочий день, якщо не навантажувати пристрій.
Переваги:
- Компактні розміри.
- Якісний екран.
- Роздільні слоти для сім’ї та пам’яті.
- Soft-touch покриття.
- Нова ОС.
Недоліки:
- Мало постійної пам’яті.
NOKIA 1.3
- Дисплей: 5.71 дюйма, IPS, 1520 х 720
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 215
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 1/16 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП
- Ємність акумулятора: 3000 mAh
- Операційна система: Android 10
Цей бюджетний смартфон від Nokia дещо відрізняється від дешевших конкурентів і, можливо, переплатити за нього є сенс лише в тому випадку, якщо хочеться телефон від відомого бренду.
Загалом він пропонує невеликий дисплей, знімну батарею на 3000 мАг з автономністю на робочий день та процесор Qualcomm 215. Пам’яті тут 1/16 ГБ. Невелику ємність частково компенсує полегшений Android. Корпус зроблений із пластику, є кілька колірних рішень. Камери 8 та 5 Мп.
Переваги:
- Гарний екран.
- Якісне складання.
- Непогана автономність.
- Непогані камери.
- Спрощений свіжий Android.
Недоліки:
- Важко знімається задня кришка.
- Не у всіх стабільно працюють обидві сім-карти.
- Звук посередній.
ALCATEL 1B (5002H)
- Дисплей: 5.5 дюйми, IPS, 1440 х 720
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 215
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 8/5 МП
- Ємність акумулятора: 3000 mAh
- Операційна система: Android 10
Це рідкісний представник ультрабюджетних смартфонів, який пропонує покупцям чіпсет Qualcomm 215, що вже є привід задуматися про його покупку замість конкурентів з процесорами від маловідомих компаній. Також дана модель має непогану ємність батареї, 2/16 ГБ пам’яті, камери 8 та 5 Мп. Все це упаковане в пластиковий корпус, який має текстуровану поверхню, тобто він більш практичний, тому що не ковзає, менше дряпається і не так швидко покривається відбитками пальців.
Переваги:
- Швидкий процесор.
- Для своєї ціни добрий запас ОЗП.
- Непогані камери.
- Практичний корпус.
- Ємна батарея.
- Нова полегшена ОС.
Недоліки:
- Хотілося б більше за ПЗП.
- Камера слабка.
INOI 7 2020
- Дисплей: 6.22 дюйми, IPS, 1520 х 720
- Процесор: Unisoc SC9832E
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/16 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 8+0.3/5 МП
- Ємність акумулятора: 3000 mAh
- Операційна система: Android 9
Ще один недорогий смартфон від бренду INOI. Він вийшов у середині 2020 року і за невисоку вартість пропонує відмінний дисплей, пластиковий корпус із градієнтним переливом та пристойну автономність. Якщо не грати на ньому в ігри, то батареї вистачить на 1-1,5 дні.
В арсеналі цього пристрою подвійна основна камера ззаду 8+0,3 Мп та 5 Мп спереду. Знімають вони посередньо. Фронтальна камера вміє розблокувати екран по обличчю. Продуктивність забезпечена чіпсетом Spreadtrum SC9832E, пам’яті 2/16 ГБ. Окремо можна поставити microSD, це частково компенсує невеликий основний накопичувач.
Переваги:
- Для своєї ціни непогана продуктивність.
- Швидке та точне розблокування по обличчю.
- Якісний та яскравий дисплей.
- Симпатична зовнішність.
- Гарна автономність.
- Можливість користуватися двома сім і картою пам’яті одночасно.
Недоліки:
- Камери знімають посередньо.
- Постійне сховище невелике.
- Корпус дуже мазкий.
ULEFONE NOTE 6P
- Найкращі смартфони зі знімним акумулятором
- Дисплей: 6.1 дюйми, IPS, 1560 х 720
- Процесор: Unisoc SC9863
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 5/2 МП
- Ємність акумулятора: 3300 mAh
- Операційна система: Android 11 Go
Ulefone Note 6P – бюджетний пристрій із лаконічним дизайном. Модель не має датчика відбитків пальців і відрізняється напрочуд великими рамками дисплея. Гаджет оснащений LCD IPS-дисплеєм розмір якого становить 6.1 дюйма. Вага смартфону всього 155 грам, що також додає йому в ергономіці та робить зручнішим. Задня панель приємна на дотик завдяки особливій текстурі.
Камери у гаджета досить слабкі: єдиний основний сенсор на 8 МП та 5-мегапіксельна фронталка. Хороших фото чекати не варто, хіба що при відмінному освітленні. Втім, для відеодзвінків ці модулі цілком підійдуть. До речі, текст документів передається досить якісно, що є важливим для людей, які багато працюють з паперами.
Смартфон оснащений процесором SC9863A від Unisoc та графічним прискорювачем PowerVR GE8322. Швидкодію пристрій демонструє непогану, як у своєму ціновому діапазоні, хоча ідеальним його не назвеш. Для соціальних мереж і браузера цього буде цілком достатньо, враховуючи що в якості ОС тут використовується полегшена версія Android 11. Ємність акумулятора становить 3330 mAh, так що смартфон точно не підведе в невідповідний момент. Така батарея забезпечує приблизно добу стабільної роботи.
Переваги:
- Гарна автономність.
- Тактильно приємний корпус, зручно лежить у руці.
- Є підтримка 4G.
- Окремий лоток під microSD (можна встановити разом із двома SIM-картами).
- Працює під керуванням ОС Android 11 Go.
Недоліки:
- Якість фотографій.
- Відсутній модуль NFC.
- Слабкий Wi-Fi (802.11b/g/n).
CUBOT MAX 3
- Найкращі смартфони зі знімним акумулятором
- Дисплей: 6.95 дюйми, IPS, 1640 х 720
- Процесор: MediaTek Helio P22
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 48+5+0.3/16 МП
- Ємність акумулятора: 5000 mAh
- Операційна система: Android 11
Cubot Max 3 – смартфон, який радує багатою комплектацією: крім зарядки та документації з ним поставляється ще й чохол і навіть навушники. Сам девайс виконаний із пластику, задня кришка матова та шорстка на дотик, що трохи нагадує замшу. Рамка по периметру забарвлена у золотий відтінок. На бічній грані є сканер відбитків пальців. Є також модуль NFC, який порадує практично кожного, хто часто користується картками при оплаті покупок.
Блок основних камер розташований у колі на задній частині корпусу. Модулів загалом три: стандартний на 48 МП, об’єктив для макро на 5 МП та 0.3-мегапіксельний датчик глибини. Якість фотографій прийнятна для свого рівня, якщо у кадрі буде достатньо світла. Особливим функціоналом у плані камер Max 3 не відрізняється, хіба тут можна виділити фазовий автофокус.
Процесор тут встановлений бюджетного рівня – MediaTek Helio P22, тому високої продуктивності від нього чекати не варто, особливо, якщо йдеться про ігри. А ось для повсякденних завдань потужності Cubot Max 3 має вистачати. На окрему увагу заслуговує обсяг оперативної пам’яті в 4 Гб, що є відмінним результатом для бюджетника: з роботою додатків та багатозадачністю проблем бути не повинно. Батареї на 5000 mAh за звичайного використання вистачає на день.
Переваги:
- Багатий комплект: навушники + чохол.
- Час автономної роботи.
- Є підтримка технології NFC.
- Величезний IPS-дисплей та невеликі рамки.
- Є світлодіодний індикатор сповіщень.
- Окремий слот під картки пам’яті.
Недоліки:
- Продуктивність у іграх.
- На зарядку потрібно багато часу (до 3.5 годин).
- Корпус: маркий і важкий (майже 270 г).
MOTOROLA MOTO E6S
- Дисплей: 6.1 дюйми, IPS, 1560 х 720
- Процесор: MediaTek Helio P22
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 2/32 або 4/64 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 13+2/5 МП
- Ємність акумулятора: 3000 mAh
- Операційна система: Android 9
На жаль, цей смартфон Motorola не доїхав до України і, можливо, вже не доїде. Телефон має пластиковий корпус, якісний IPS екран, подвійну задню камеру 13+2 Мп та врізну фронталку 5 Мп. В цілому такі параметри не надто привабливі, щоб замовляти девайс здалеку, але апаратна частина спритніша, ніж у конкурентів зі знімною батареєю.
За продуктивність відповідає Helio P22, а пам’ять представлена у версіях 2/32 Гб та 4/64 Гб. Окремо можна додати microSD, а також телефон підтримує дві сім-карти.
Переваги:
- Непоганий процесор.
- Гарні камери.
- Багато пам’яті.
- Якісний екран.
- Водовідштовхувальне покриття корпусу.
Недоліки:
- Не продається в Україні.
- Хотілося б більш ємну батарею.0
SAMSUNG GALAXY XCOVER 5
- Дисплей: 5.3 дюйми, PLS, 1480 х 720
- Процесор: Samsung Exynos 850
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 16/5 МП
- Ємність акумулятора: 3000 mAh
- Операційна система: Android 11
Galaxy XCover 5 – це смартфон із удароміцним корпусом, захищеним від води та пилу за стандартом IP68. Його можна залишити на глибині до метра на півгодини, а при спробі серйозно пошкодити корпус доведеться постаратися. Незважаючи на високий рівень захисту, апарат не виглядає брутальним. Кришка легко знімається – для цього використовується невелике заглиблення у правій частині корпусу.
За характеристиками модель нагадує типовий бюджетник. Тут одна основна камера на 16 мегапікселів, фронтальна – з роздільною здатністю 5 МП. Шикарних фотографій робити не вдасться, але для соціальних мереж цього буде достатньо. Будь-якої стабілізації тут не передбачено, але є фазовий автофокус, подвійний світлодіодний спалах і режим HDR.
Продуктивність системи не найвища. У смартфоні пропонується поєднання процесора Exynos 850 та 4 Гб оперативної пам’яті. Сьогодні цього вистачить для плавної роботи з простими програмами, але про запас на майбутнє не йдеться. При цьому, для не особливо вимогливих ігор гаджет все ж таки підійде. Місткість батареї становить 3000 mAh і, загалом, день роботи смартфон витримає, але рекордів від нього очікувати не варто. Є й підтримка функції швидкого заряджання потужністю 15 Вт.
Переваги:
- Достатній обсяг внутрішньої пам’яті.
- Є модуль NFC.
- Захищений корпус: IP68 та MIL-STD-810G.
- Загартоване скло Corning Gorilla Glass 6.
- Непогана автономність та швидка зарядка на 15 Вт.
- Є mini jack 3.5 мм та роз’єм під карту пам’яті.
Недоліки:
- Низька продуктивність у іграх.
- Висока ціна.
SAMSUNG GALAXY XCOVER PRO
- Дисплей: 6.3 дюйми, IPS, 2400 х 1080
- Процесор: Samsung Exynos 9611
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 4/64 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 25+8/13 МП
- Ємність акумулятора: 4050 mAh
- Операційна система: Android 10
Більшість смартфонів зі знімними батареями знаходяться у нижній межі технічних характеристик. Зустріти серед них пристрій із нормальною швидкодією складно. Тому Samsung Galaxy Xcover Pro – виняток рідкісний і дуже приємний.
Хоча в Xcover Pro і є деякі бізнес-функції, флагманськими штучками тут не пахне. Є непоганий Full HD+ дисплей, середній за потужністю процесор, відносно непогані камери та пристойний акумулятор. Якщо не пред’являти до смартфону великих запитів, то виглядатиме він цілком нічого. Xcover – особливо міцна серія, вона розрахована на серйозні умови експлуатації. Даної моделі дістався клас захисту IP68 по пилу/водостійкості, а також сертифікат MIL-STD-810G на ударостійкість та інші екстремальні дії.
Інший важливий момент – наявність Android 10 прямо із коробки. Дивного тут мало, враховуючи скільки смартфонів виходять із «десяткою». Але ми говоримо про особливу категорію, а серед них Android 10 на борту – рідкісний гість.
Переваги:
- Актуальна версія ОС.
- Гарний рівень швидкодії.
- Захист від води та пилу, удароміцність.
- Пристойна ємність батареї.
- Подвійна камера з роздільною здатністю 25 МП.
- Є Type-C.
- У кнопку живлення вбудований сканер відбитків.
Недоліки:
- Фактична автономність є посередньою.
- Не найякісніший динамік.
FAIRPHONE 4
- Дисплей: 6.3 дюйми, IPS, 2340 х 1080
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 750G
- Пам’ять (оперативна/вбудована): 6/128 або 8/256 Гб
- Камера (основна/фронтальна): 48+48+ToF/25 МП
- Ємність акумулятора: 3905 mAh
- Операційна система: Android 11
Мабуть, найособливіший смартфон у рейтингу – Fairphone 4. Цікавий він тим, що має високий рівень ремонтопридатності (9/10 за оцінками безлічі видань), тому замінити розбитий екран не важко навіть для домогосподарки. Ще одна фішка – гарантія оновлень на 5 років. Тобто, пристрій буде гарантовано отримувати нові патчі та версії Android ще довгі роки. Та й «залізо» тут цікаве, хоч і заплатити за це доведеться чимало. А ще, з метою піклування про екологію, корпус виготовляється з переробленого пластику.
Основна камера має 3 модулі: основний 48-мегапіксельний, ультраширококутний з тією ж роздільною здатністю та датчик глибини сцени. Знімки виходять збалансованими, з гарною експозицією та кольорами. Є навіть оптична та електронна стабілізація, подвійний автофокус (PDAF+CDAF), зйомка у 4K або уповільненому режимі 120fps. Фронтальний сенсор також серйозний – на 25 МП. Тож у деталізації смартфон точно не «провалюється».
Смартфон оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 750G. Він дозволяє досягти чудової продуктивності, якої вистачить для активності, типової як для пересічного користувача, так і для геймера. Можна сміливо запускати найвибагливіші тайтли, але дуже довго грати не вдасться: системи охолодження немає, а чіпсет вийшов досить гарячим. Батареї ємністю 3905 mAh при базовому використанні пристрою (інтернет-серфінг, перегляд відео) з Wi-Fi вистачає трохи більш ніж на 13 годин.
Переваги:
- Якість фотографій на основний модуль.
- Швидкий процесор та плавність роботи.
- Є NFC, 5G та двосмуговий Wi-Fi (2.4 та 5 ГГц).
- Час автономної роботи + швидке заряджання потужністю 20 Вт.
- Є підтримка eSIM.
- Захищений корпус: IP54+MIL-STD-810G.
- Загартоване скло Corning Gorilla Glass 5.
Недоліки:
- При сильному навантаженні корпус помітно гріється.
- Висока ціна для такої начинки.