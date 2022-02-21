Експерти розповіли, як правильно вибрати флешку – кілька нюансів, про які багато хто не знає

Здавалося б, що складного у виборі флешки? Як показує практика, більшість користувачів купують найдешевшу або найкрасивішу і стильну. Так, так, часто флешки вибирають виключно через об’єм, вартість та зовнішній вигляд.





Але є ще кілька параметрів, на які потрібно звертати увагу і зовнішній вигляд пристрою тут явно не на першому місці. Давайте розглянемо всі критерії вибору USB флеш-накопичувача.

Об’єм

Вибір обсягу флешки залежить тільки від завдань. Для роботи з документами користувачі купують накопичувачі невеликого обсягу на 4 або 8 гігабайт.

Але тут є нюанс – великі виробники флешок, як правило, виробляють накопичувачі від 16 або 32 гігабайт. Тому краще вибрати накопичувач на 16 гігабайт від відомого бренду. Про бренди поговоримо трохи нижче.

Для серйозніших завдань (фото, відео) вибирають накопичувачі від 64 до 128 гігабайт. Флешки понад 128 гігабайт за вартістю дуже близькі до зовнішніх жорстких дисків. Якщо потрібні такі обсяги, то краще трохи доплатити та придбати зовнішній компактний диск.

Бренди

Якщо вам потрібна флешка тільки для епізодичного використання і втрата даних не є критичною, то, в принципі, виробник не важливий. Особливо для накопичувачів невеликого обсягу.

Якщо важлива швидкість та збереження файлів, то найкраще придивитися до відомих виробників флешок. Список перевірених брендів приблизно такий: Kingston, Transcend, Samsung, SanDisk, ADATA, SmartBuy, Mirex, Netac, Exployd, Apacer, Qumo.

Маловідомі виробники можуть використовувати неякісні мікросхеми та більш примітивний контролер, від якого залежить довговічність та стабільна робота гаджета.

Інтерфейс USB

Якщо потрібна висока швидкість читання та запису – вибирати пристрій потрібно з підтримкою USB 3.1 або 3.2. Потрібно переконатися в тому, що пристрій, з яким працюватиме накопичувач, підтримує вищезазначені протоколи USB. Але навіть якщо не підтримує нічого страшного немає, USB 3.0 сумісний з попередньою версією інтерфейсу. Така флешка працюватиме, але трохи повільніше.

Конструкція

Краще, щоб накопичувач був із закритим USB портом. У флешці з ковпачком можна втратити цей ковпачок, тому бажано придивитися до висувної або поворотної конструкції накопичувача. Під час експлуатації контакти забруднюються, а всередину може потрапити волога, що може призвести до виходу з ладу або втрати швидкості передачі даних.

За міцністю лідирують два матеріали – гума та метал. Флешка у металевому або гумовому корпусі буде захищена під час падіння. Також є варіанти із водонепроникним корпусом. Шкіра, дерево та інші матеріали використовуються в так званих «дизайнерських» накопичувачах.

Захист даних

Хоча флешка є компактним пристроєм, є різні “фішки” для захисту даних. Починаючи від механічного перемикача, який захищає пристрій від запису та закінчуючи вбудованим чіпом, здатним шифрувати дані. Є навіть варіанти зі сканером відбитка пальців.

Але зазвичай такі пристрої не потрібні звичайному користувачеві, вони створені для бізнес-завдань і мають високу вартість.

Вже виходячи з вищевказаних порад можна придивитися до зовнішнього вигляду пристрою і вибрати той, що тішить око. Не варто використовувати flash-пам’ять для довгострокового зберігання файлів – у цьому випадку краще придбати зовнішній USB HDD диск.

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