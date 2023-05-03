Українські пенсіонери можуть отримати солідну доплату від Польщі: потрібно виконати умови

Українці, що працюють чи працювали у Польщі, можуть отримувати там пенсію. Мінімальний розмір пенсійних виплат у західних сусідів зараз складає 1588 злотих, а це майже 14 тис. грн. Та щоб претендувати на таку пенсію українці повинні відповідати низці вимог.

Мінімальну пенсію в Польщі призначають українцям, які мають в цій країні стаж 15 років – для жінок, або 20 років – для чоловіків. При цьому пенсійний вік у Польщі становить 60 років – для жінок, та 65 років – для чоловіків.

Щоправда для українців, які народилися до 1949 року, діють трохи інші правила. Щоб отримувати мінімалку їм потрібно офіційно відпрацювати у Польщі 20 (жінки) або 25 років (чоловіки). Але якщо такого стажу немає або його неможливо підтвердити, їм призначать пенсію за віком зі стажем 15 (жінки) або 20 років (чоловіки).

Пенсії українцям у Польщі виплачує ZUS – польський аналог українського Пенсійного фонду. Суму пенсії нашим співгромадянам нараховують за кількістю років стажу, отриманого в Польщі. В той самий час в Україні також нараховується окрема пенсія. Якщо сума пенсій у Польщі та в Україні не дотягує до польської мінімалки – ZUS доплачує українцям різницю.

Виходить, що навіть після кількох років офіційної роботи в Польщі, українці можуть отримувати від цієї країни чималі гроші. Наприклад якщо у колишнього заробітчанина українська пенсія складає 300 злотих, а польська – 100 злотих, він може розраховувати на доплату від ZUS у сумі 1188 злотих. Це доплата до мінімальної пенсії за віком, яка в Польщі складає 1588 злотих.

Та варто зазначити, що такі щедрі доплати в Польщі зараз отримує лише близько 1170 українців. Адже українці, які претендують на доплату до мінімальної пенсії в Польщі, повинні відповідати низці вимог:

мати право на пенсію для іноземних громадян (вік, стаж, сплата внесків до ZUS);

проживати в Польщі на законній основі (право на перебування у вигляді документу від служби у справах іноземців або запису в реєстрі Прикордонної служби).