Розкрито характеристики нових моделей iPhone

Американська корпорація Apple призначила дату проведення презентації на 14 вересня. Компанія планує представити нову лінійку моделей iPhone та іншої техніки з поліпшеними характеристиками, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на розсилку компанії і свої джерела.





Стало відомо, що готуються чотири нових моделі iPhone, а також годинник Apple Watch з широким екраном. Більш того, компанія працює над оновленням навушників AirPods і нових MacBook Pro. За оцінками аналітиків, виручка компанії складе 120 мільярдів доларів. Це буде рекорд за весь час. Однак повідомляється, що не всі очікувані новинки можуть бути представлені на презентації 14 вересня.

Очікується, що нові iPhone будуть мати ті ж розміри екрана, що і у iPhone 12, однак при цьому у камери смартфонів з’являться нові режими, наприклад, відеоверсія портретного режиму зйомки. Також нова лінійка гаджетів обзаведеться більш швидкими процесорами і поліпшеним дисплеєм.

У нового годинника Apple Watch вперше з 2018 року зміниться дизайн. Нові моделі будуть мати більш плоскі краї і дисплеїв, а також значно збільшиться розмір екрану. Вони матимуть корпусу діаметром 41 і 45 міліметрів, замість 40 і 44 міліметрів раніше. У більшої моделі також буде екран з діагоналлю близько 1,9 дюйма в порівнянні з 1,78 дюйма. І він буде включати в себе більш швидкий процесор і оновлену бездротову технологію.

Крім того очікується, що нові моделі MacBook Pro стануть першими високопродуктивними комп’ютерами Apple, які перейдуть на спеціальні процесори. Пристрої змінять дизайн, матимуть більш плоскі краї і віддалену смугу Touch Bar на клавіатурі і працюватимуть з магнітною зарядкою MagSafe.