Українців попередили про небезпеку синдрому фантомних дзвінків

З одного боку, смартфон помітно полегшує нам повсякденне життя, з другого – постійно привертає нашу увагу. І не лише стрічкою новин чи фотографій друзів у соцмережах. Вчені виявили так званий синдром фантомної вібрації чи фантомних дзвінків.





Чи здавалося вам іноді, що гаджет дзвонить чи вібрує, хоча насправді це було не так? Швидше за все так. Тоді ви, мабуть, теж страждаєте від синдрому фантомних вібрацій. Від чого виникає і як впливає на наше здоров’я?

Синдром фантомних дзвінків може бути однією з ознак надто великої тривалості екранного часу . Це те, що називається тактильною галюцинацією — нам здається, що ми відчуваємо щось, що насправді не існує. В даному випадку відчуття викликане невеликими несвідомими посмикуванням м’язів, які ми помилково інтерпретуємо як вібрації смартфона.

Але чому ми думаємо, що наш телефон вібрує, хоч це не так? Це пов’язано з тим, як працює наш мозок, а саме з тим, як він реагує на подразники. У разі фантомної вібрації стимулу насправді немає, але ми його очікуємо. Ймовірно, це пов’язано з тим, що смартфон просто постійно вібрує за різних сповіщень. Якщо він замовкає навіть на мить, ми автоматично очікуємо ще одного дзвінка або повідомлення.

Вчені вважають, що фантомна вібрація не така вже й нешкідлива, і вона безпосередньо пов’язана із залежністю від смартфона. Якщо ви емоційно стабільні та використовуєте свій гаджет дозовано, то побоювань для тривоги немає. А ось у гіршому випадку це нібито невинне явище може призвести до тривожних розладів та депресії.

Що робити, щоб звести до мінімуму ризик?

Слідкуйте за екранним часом . У більшості смартфонів є функція, яка дозволяє бачити, яку програму і як довго ви використовуєте протягом дня. Встановіть собі обмеження. Якщо ви помітили, що деякі програми витрачають час марно і викликають у вас сильну залежність, ви можете встановити в налаштуваннях тимчасові обмеження на те, як довго ви хочете використовувати їх протягом дня. Іноді влаштовуйте цифровий детокс. Наприклад, увечері спробуйте залишити гаджет в іншій кімнаті. Забирайте смартфон на ніч подалі від ліжка. Вимкніть push-сповіщення. Вони сильно відволікають та діють на нервову систему як подразник. Подумайте, чи дійсно вам потрібні повідомлення про пропозиції від інтернет-магазину кілька разів на день?

В цілому, чим менше ваш смартфон насправді дзвонить і вібрує, тим менше ви знаходитесь у постійному очікуванні, що він це робитиме.