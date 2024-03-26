Старлінки Ілона Маска заполонили чорний ринок: Bloomberg

Інтернет-термінали Starlink від компанії SpaceX американського підприємця Ілона Маска можна незаконно купити на чорному світі в багатьох частинах світу, де вони офіційно не продаються або не працюють, пише агентство Bloomberg, посилаючись на джерела.

Розслідування, яке провели журналісти, виявило численні приклади незаконного продажу та активації комплектів Starlink.

“Те, як їх перевозять контрабандою, а також явна доступність Starlink на чорному ринку, вказує, що їхнє зловмисне використання – це систематична глобальна проблема”, – пишуть автори статті.

Неназвані західні дипломати розповіли агентству, що Starlink можна купити в Судані, і ними користуються, зокрема, Сили швидкого реагування, які протистоять урядовій армії. Було встановлено, що вони реєструють термінали в Дубаї, а потім літаком перевозять в Уганду, звідки комплекти Starlink потрапляють на північ до Судану наземними маршрутами.

Подібним чином термінали продають у Венесуелі, яка перебуває під санкціями США, хоча, за відкритими даними, Starlink у цій країні не працює.

Журналісти пишуть, що і в ПАР, де влада поки не схвалила використання Starlink, торгівля терміналами “процвітає” завдяки групам у соцмережах. Продавці пропонують комплекти, активовані в сусідньому Мозамбіку.

16 березня стало відомо, що компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, займається створенням мережі із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із Національним розвідувальним управлінням (NRO) США. Вартість підписаного 2021 року контракту становить $1,8 млрд.