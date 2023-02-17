Представлений смартфон з кількома операційними системами та без сервісів Google

Німецький стартап Volla представив смартфон Phone X23, основною перевагою якого стало захищене ПЗ, можливість використання кількох операційних систем та відсутність Google -сервісів. Про це повідомляє портал Gizmochina.

Смартфон Volla Phone X23 отримав бюджетні характеристики, а саме 6,1-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю HD+, чіп MediaTek Helio G99, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

На задній панелі пристрою встановлені дві камери з роздільною здатністю 48 і 8 Мп, оточені кільцевим спалахом, а спереду використовується сенсор на 16 Мп. У Volla Phone X23 встановлений акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою дротової зарядки потужністю 30 Вт і бездротової на 15 Вт.

Крім того, новинка захищена за військовим стандартом MIL-STD-810H, а також від пилу та води за стандартом IP68.

Новинка доступна у двох модифікаціях – із попередньо встановленою системою Volla OS або Ubuntu Touch. Модель із прошивкою Volla OS сумісна з більшістю програм Android. Крім того, для Volla Phone X23 заявлено підтримку Miltiboot, завдяки чому можна використовувати смартфон відразу з кількома ОС одночасно. Смартфон надійде у продаж за ціною €522