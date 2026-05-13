Представлено vivo Y60: смартфон із батареєю 6500 мАг, міцним корпусом та екраном 120 Гц

Компанія vivo поповнила свій асортимент цікавим «середнячком» — моделлю Y60, яка робить ставку не на витонченість, а на витривалість та автономність. Смартфон позиціюють як надійний робочий інструмент для тих, кому важливо залишатися на зв’язку в будь-яких умовах.

Броньований корпус та захист

Головною особливістю новинки став корпус, який не боїться падінь та вологи. Гаджет отримав «п’ятизірковий» сертифікат від SGS за стійкість до ударів, а його захист від пилу та води відповідає стандарту IP65. При вазі у 209 грамів пристрій має товщину 8,4 мм, що доволі непогано для посиленої конструкції.

Автономність із функцією реверсу

За живлення відповідає солідний акумулятор ємністю 6500 мАг. Цікаво, що vivo Y60 може працювати як пауербанк: за допомогою кабелю USB він здатен підзарядити інший смартфон чи аксесуари. Проте варто врахувати, що потужність самої зарядки складає лише 15 Вт, тож процес поповнення енергії з нуля до 100% не буде миттєвим.

Технічна начинка

Snapdragon 4 Gen 2. Пам’ять: 6 або 8 ГБ оперативної (LPDDR4X) та швидкий накопичувач UFS 3.1 на 128 чи 256 ГБ.

6 або 8 ГБ оперативної (LPDDR4X) та швидкий накопичувач UFS 3.1 на 128 чи 256 ГБ. Дисплей: IPS-панель діагоналлю 6,74 дюйма з частотою оновлення 120 Гц , що забезпечує високу плавність роботи інтерфейсу. Роздільна здатність становить 1600×720 пікселів.

IPS-панель діагоналлю 6,74 дюйма з частотою оновлення , що забезпечує високу плавність роботи інтерфейсу. Роздільна здатність становить 1600×720 пікселів. Камери: Скромний набір із фронтальної камери на 5 Мп та основної на 13 Мп.

Ціна та доступність

На ринку Китаю ціни на модель уже відомі: базова версія 6/128 ГБ обійдеться у $265, варіант 6/256 ГБ коштує $300, а топова конфігурація 8/256 ГБ — $340.