Oukitel готує смартфон з акумулятором на 22 000 мАг

За інформацією GSMArena, компанія Oukitel готується представити свій новий захищений смартфон WP19 Pro. Повідомляється, що пристрій матиме вражаючі технічні характеристики, включаючи масивний акумулятор на 22 000 мАг та камеру нічного бачення.

Очікується, що Oukitel WP19 Pro працюватиме на базі чіпсета MediaTek Helio G99, матиме 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти пам’яті microSD до 2 ТБ. Смартфон буде працювати під управлінням Android 13 з коробки.

Пристрій буде оснащений 6,8-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Екран буде захищений загартованим склом Gorilla Glass. Крім того, смартфон підтримуватиме швидку зарядку свого великого акумулятора потужністю 33 Вт, що значно перевищує ємність акумулятора iPhone 15 Pro Max.

Що стосується можливостей камери, Oukitel WP19 Pro матиме потрійну камеру, що складається з основної камери на 64 Мп, датчика нічного бачення на 20 Мп та макромодуля на 2 Мп. Для селфі передбачена 16-мегапіксельна фронтальна камера.

WP19 Pro буде оснащений різними захисними функціями, в тому числі IP68 та IP69K, а також відповідатиме військовим стандартам MIL-STD-810H. Пристрій матиме товщину 29 мм і вагу 592,3 г. Офіційна презентація Oukitel WP19 Pro очікується 12 грудня.