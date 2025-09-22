Дрон-невидимка Vectis: Lockheed Martin готує відповідь конкурентам

Підрозділ Skunk Works компанії Lockheed Martin представив свою нову розробку — малопомітний безпілотний літальний апарат (БПЛА) Vectis. Цей дрон класу Group 5 позиціонується як високоефективний «компаньйон» для винищувачів п’ятого покоління, таких як F-35, а також для майбутніх літаків програми NGAD. Замість того щоб чекати на офіційний контракт від Пентагону, компанія вирішила прискорити процес, плануючи завершити розробку та льотні випробування всього за два роки.

Такий підхід, очевидно, є спробою Lockheed Martin обійти бюрократичні процедури та безпосередньо продемонструвати Пентагону свою готовність закрити нагальні потреби ВПС США у високоживучих керованих безпілотниках. За словами представників компанії, основні компоненти для Vectis вже замовлені, а збірка першого прототипу активно ведеться.

Технології для сучасної війни

Інженери Skunk Works підкреслюють, що Vectis — це не одноразовий дрон, а багатофункціональна бойова платформа, здатна діяти в умовах сильної протидії ППО. Головний акцент у конструкції зроблено на високій живучості та скритності. За попередніми даними, апарат виконаний за аеродинамічною схемою «літаюче крило», успадковуючи досвід культових проєктів, таких як F-117 і RQ-170.

Військові зможуть швидко адаптувати дрон під різні завдання завдяки повністю відкритій модульній архітектурі, яка відповідає останнім стандартам Міністерства оборони США. Це дозволить оперативно змінювати корисне навантаження — від високоточних ударів і радіоелектронної боротьби до розвідки та цілевказівки.

Експерти вважають, що Vectis є прямою відповіддю Lockheed Martin на успіхи конкурентів — General Atomics і Anduril, чиї платформи вже були відібрані ВПС на першому етапі американської програми з розробки ведених дронів. Крім того, поява Vectis відбувається на тлі зростаючих вимог до подібних пристроїв в умовах конфліктних регіонів, де здатність безпілотника діяти автономно, без зв’язку чи GPS-сигналу, стає критично важливою.

Розробники стверджують, що успіх проєкту може кардинально змінити баланс сил у майбутніх повітряних кампаніях, адже новий БПЛА є високоефективним і при цьому масштабованим за вартістю інструментом.