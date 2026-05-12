Компанія Apple випустила iOS 26.5

Apple таки викотила iOS 26.5, і, схоже, це одне з останніх великих оновлень у поточному циклі перед анонсом наступної системи. Хоча змін не так багато, є кілька цікавих моментів, про які варто знати.

Найбільш обговорювана фішка — поява наскрізного шифрування для повідомлень RCS. Тепер листування між iPhone та Android стане безпечнішим, а на таких повідомленнях з’являтиметься невеликий значок замка. Щоправда, є нюанс: для роботи шифрування функцію мають підтримувати оператори обох співрозмовників.

Також Apple взялася за додаток «Карти». Туди додали розділ «Рекомендовані місця», який підбирає локації на основі вашого місцеперебування та недавніх пошуків. Але є і ложка дьогтю — у «Картах» планують незабаром запустити рекламу.

Щодо стабільності, то в повсякденному використанні проблем немає: месенджери та банківські застосунки працюють без нарікань. Проте не дивуйтеся, якщо після оновлення смартфон почне сильніше грітися або швидше розряджатися — це тимчасове явище, поки система індексує файли у фоновому режимі.

Тепер вже готуємося до початку червня, коли мають анонсувати iOS 27