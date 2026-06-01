Lenovo представила ультрабук ThinkBook 14x вагою всього 990 грамів

Компанія Lenovo анонсувала новий надлегкий ультрабук ThinkBook 14x, який за даними інсайдерів є глобальною версією моделі ThinkBook X AI 2026. Попри рекордно малу вагу — лише 990 грамів — та надтонкий корпус, новинка пропонує широкий вибір процесорів, солідну автономність та унікальну для таких габаритів можливість розширення постійної пам’яті.

Преміальний дисплей та габарити

Новинка отримала 14-дюймовий OLED-екран із роздільною здатністю 1800p та частотою оновлення 120 Гц. Дисплей забезпечує 100% охоплення колірного простору DCI-P3, а його пікова яскравість сягає 500 ніт у режимі SDR та вражаючих 1100 ніт при відтворенні HDR-контенту.

Розміри пристрою становлять 312 x 217 мм при товщині всього від 12,9 до 15,6 мм.

Технічні характеристики та конфігурації

Покупцям запропонують одразу п’ять варіантів енергоефективних процесорів Intel на вибір:

Intel Core Ultra 7 258V

Intel Core Ultra 7 266V

Intel Core Ultra 7 256V

Intel Core Ultra 5 228V

Intel Core Ultra 5 226V

Обсяг оперативної пам’яті типу LPDDR5X-8533 може становити 16 або 32 ГБ. Головною конструктивною особливістю ноутбука стала наявність двох повноцінних слотів для SSD форматів M.2 2242 та M.2 2280. Це дозволяє легко додати другий накопичувач, що вкрай рідко зустрічається в пристроях товщиною до 15 мм.

Порти та автономність

На корпусі знайшлося місце для непоганого набору інтерфейсів: присутній комбінований аудіороз’єм 3,5 мм, відеовихід HDMI 2.1, а також по два порти USB Type-A та Type-C.

Ноутбук випускатиметься у модифікаціях із батареями ємністю 54,7 Вт·год або 65 Вт·год, а комплектуватися він буде блоком живлення потужністю 65 Вт.

Ціна

За неофіційними даними, вартість Lenovo ThinkBook 14x на ринку США стартуватиме з позначки близько $1460.