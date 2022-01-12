Вийшов монітор, який перетворює будь-який смартфон на справжній ПК

Про це давно мріє багато хто, і нарешті це відбулося: у 2022 році мають надійти у продаж спеціальні монітори для смартфонів. Такий корисний гаджет презентувала компанія Nex Computer. А точніше – відразу два пристрої: до лінійки увійде 27-дюймовий NexMonitor і 12-дюймовий NextPad.





Великий монітор зовні схожий на iMac: тонкий дисплей на широкій ніжці, з вбудованими стереодинаміками та набором всіх потрібних портів: Type-C з підтримкою зарядки PowerDelivery до 65 Вт , HDMI, Display Port 1.2, 2 звичайних USB, RJ45, кардрідер та 3. для навушників.

Праворуч від екрану розташований магнітний майданчик для кріплення смартфона з бездротовою зарядкою. На вибір покупців будуть продавати моделі з роздільною здатністю 2К і частотою оновлення 100 Гц, або 4К з 60 Гц. В обох випадках час відгуку становить 4 мс, а максимальна яскравість дисплеїв – 320 ніт при контрастності 1000:1. Ціна 2К-моделі – 449 $, 4К – 529 $.

12-дюймовий портативний дисплей буде коштувати 249 доларів. Він виконаний у форматі FullHD- планшета без підставки, але з виступаючим магнітним майданчиком знизу. На неї можна буде встановлювати смартфон чи кріпити сам NextPad на кришку ноутбука.

Пристрої підтримують актуальні технології переведення смартфонів у десктопний режим: Samsung та Huawei з їхніми рішеннями Dex та Easy Projection, readyFor Motorola, а також Android Desktop, який є майже у всіх флагманах, починаючи з Android 10.

Попередні замовлення відкриті вже зараз , а доставка розпочнеться у другому кварталі 2022 року.

Поява таких девайсів може освіжити ринок комп’ютерної техніки – адже багатьом користувачам для розваг у мережі цілком вистачить смартфона. І якщо раніше цю аудиторію зупиняли лише маленькі екрани, то за допомогою NexMonitor вони можуть відмовитися від звичайних ПК і ноутбуків на користь споживання контенту на таких гібридних пристроях.