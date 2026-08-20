Ядерний реактор виїхав на трасу: американський Kaleidos подолає 1600 км на причепі до місця випробувань

Дорогами США зараз їде вантаж, який ще недавно звучав би як зав’язка трилера: повноцінний ядерний мікрореактор на автомобільному причепі. Стартап Radiant 12 серпня відправив свій апарат Kaleidos у подорож довжиною понад 1600 кілометрів — з Ель-Сегундо в Каліфорнії до Національної лабораторії Айдахо. І сам цей маршрут не логістична вимушеність, а частина шоу: компанія обіцяла створити мікрореактор, який можна перевозити суходолом, морем і повітрям, — і тепер наочно демонструє виконану обіцянку.

Kaleidos — компактна установка електричною потужністю 1 мегават, розрахована на живлення віддалених об’єктів, військових баз чи критичної інфраструктури там, де тягнути мережу дорого або неможливо. Фактично це ядерна альтернатива дизель-генераторам — без потреби в постійному підвозі пального. Заправлений реактор паливом TRISO — особливими частинками урану в багатошаровій керамічній оболонці, стійкій до розплавлення, які виготовила компанія Standard Nuclear у першій половині 2026 року під наглядом Міністерства енергетики США.

еактор транспортують до Айдахо

В Айдахо на реактор чекає полігон DOME (Demonstration of Microreactor Experiments), облаштований у переобладнаному корпусі колишнього експериментального реактора-розмножувача. Програма випробувань складається з п’яти фаз: досягнення критичності на нульовій потужності, генерація тепла й електроенергії, вихід на повну потужність і фінальний іспит — 150 годин безперервної роботи без втручання людини. Кожна фаза, за словами компанії, дає дані безпосередньо для заявки на ліцензію регулятора NRC і знижує ризики майбутнього серійного виробництва.

Графік у Radiant агресивний. Завершити випробування планують уже в третьому кварталі 2026 року, до кінця року — отримати ліцензію на виробничий завод R-50 в Оук-Риджі, а 2028-го доставити перший комерційний реактор на авіабазу Бакклі. Якщо все складеться, це стане демонстрацією того, що портативні ядерні енергоджерела можна не будувати десятиліттями, а штампувати на заводі й розвозити замовникам — як генератори, тільки на роки автономної роботи.

Нагадаємо, малі реактори стають головною надією енергоємних галузей. Раніше ми писали про партнерство Crusoe та Aalo Atomics, які будують перший дата-центр для ШІ з живленням від власних модульних ядерних реакторів.