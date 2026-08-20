Ядерный реактор выехал на трассу: американский Kaleidos преодолеет 1600 км на прицепе до места испытаний

По дорогам США сейчас движется груз, который ещё недавно звучал бы как завязка триллера: полноценный ядерный микрореактор на автомобильном прицепе. 12 августа стартап Radiant отправил свой аппарат Kaleidos в путешествие протяженностью более 1600 километров — из Эль-Сегундо в Калифорнии в Национальную лабораторию Айдахо. И сам этот маршрут — не логистическая вынужденность, а часть шоу: компания обещала создать микрореактор, который можно перевозить по суше, морю и воздуху, — и теперь наглядно демонстрирует выполненное обещание.

Kaleidos — компактная установка электрической мощностью 1 мегаватт, предназначенная для обеспечения электроэнергией удаленных объектов, военных баз или критически важной инфраструктуры там, где прокладка сети обходится дорого или невозможна. Фактически это ядерная альтернатива дизель-генераторам — без необходимости постоянной доставки топлива. Реактор заправлен топливом TRISO — особыми частицами урана в многослойной керамической оболочке, устойчивой к плавлению, которые были изготовлены компанией Standard Nuclear в первой половине 2026 года под надзором Министерства энергетики США.

Реактор транспортируют в Айдахо

В Айдахо реактор будет размещен на полигоне DOME (Demonstration of Microreactor Experiments), оборудованном в переоборудованном корпусе бывшего экспериментального реактора-размножителя. Программа испытаний состоит из пяти фаз: достижение критичности при нулевой мощности, выработка тепла и электроэнергии, выход на полную мощность и заключительное испытание — 150 часов непрерывной работы без вмешательства человека. Каждая фаза, по словам компании, дает данные, необходимые непосредственно для подачи заявки на лицензию в регулирующий орган NRC, и снижает риски будущего серийного производства.

График компании Radiant довольно амбициозен. Завершить испытания планируется уже в третьем квартале 2026 года, до конца года — получить лицензию на производственный завод R-50 в Оук-Ридже, а в 2028 году доставить первый коммерческий реактор на авиабазу Баккли. Если всё сложится, это станет доказательством того, что портативные ядерные источники энергии можно не строить десятилетиями, а производить на заводе и поставлять заказчикам — как генераторы, только рассчитанные на годы автономной работы.

Напомним, что малые реакторы становятся главной надеждой энергоемких отраслей. Ранее мы писали о партнерстве компаний Crusoe и Aalo Atomics, которые строят первый дата-центр для ИИ, питающийся от собственных модульных ядерных реакторов.