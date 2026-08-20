Дроны в воздухе и на воде: Пекин придумал, как удерживать территории без единого солдата

Гарнизон, которому не нужны ни казармы, ни пресная вода, ни ротация личного состава, — так представляет себе будущее обороны спорных территорий китайские военные учёные. Исследователи Академии береговой охраны Китая и Даляньского морского университета опубликовали концепцию полностью беспилотной системы защиты островов — и хотя это пока научное предложение, а не программа развертывания, она многое говорит о направлении мыслей Пекина в отношении самого горячего региона Азии.

Три слоя, в которых нет ни одного человека

Статья вышла в июле в журнале Command Control & Simulation, который издается Китайской судостроительной корпорацией — главным производителем флота КНР, и уже сама эта принадлежность придает концепции вес. Авторы предлагают многоуровневую сеть, состоящую из трёх компонентов. Воздушные дроны обеспечивают непрерывное наблюдение с высоты, дежуря над островом подобно часовым на вышках. Беспилотные надводные катера патрулируют прибрежные воды, перехватывая подозрительные суда. А подводные автономные аппараты контролируют самые сложные зоны — мелководье у рифов, куда крупным кораблям не проникнуть и где традиционно скрываются диверсанты и разведывательные мини-подводные лодки.

Все три слоя объединяет искусственный интеллект: он одновременно обрабатывает потоки данных со всех платформ, выявляет угрозы и распределяет задачи между устройствами. Человек в этой схеме, если и присутствует, то где-то далеко на материке — в качестве наблюдателя, а не гарнизона.

Зачем это Пекину

Стратегическая логика описана в работе откровенно. Традиционная оборона отдалённых островов — это дорого и уязвимо: гарнизоны нужно снабжать, пилотируемые корабли — обслуживать, а каждый человек на клочке суши посреди чужих претензий — потенциальная жертва первого удара и дипломатический заложник. Сеть «относительно недорогих» машин снимает обе проблемы. Принцип избыточности заложен в саму архитектуру: потеря отдельных дронов не парализует систему — на место сбитого вступает соседний, а пополнение производит завод, а не военкомат.

География применения очевидна, хотя в научной статье она и обозначена деликатно. Южно-Китайское море — регион, где территориальные претензии Китая пересекаются с претензиями Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Тайваня, а искусственные острова с военными объектами Пекин насыпает уже более десятилетия. Беслюдная оборона идеально вписывается в эту картину ещё и с политической точки зрения: инцидент с дроном всегда можно преуменьшить, эскалация без погибших оставляет пространство для маневра — «серая зона» конфликта, в которой Китай давно чувствует себя комфортно.

Знакомый почерк

Украинскому читателю эта логика знакома лучше, чем кому-либо: наши морские дроны фактически вытеснили российский флот из западной части Чёрного моря, доказав, что сеть недорогих беспилотных аппаратов способна изменить баланс сил на море без единого собственного корабля. Китайские военные аналитики откровенно восхищаются украинским опытом и систематически его изучают — и концепция беспилотной обороны островов выглядит как попытка масштабировать те же принципы с тактического уровня на постоянную территориальную оборону.

Важно сохранять трезвый взгляд: авторы сами чётко разделяют концептуальный проект и оперативную реальность — никаких доказательств развертывания такой системы нет. Но контекст подсказывает, что от бумаги до «железа» здесь может быть ближе, чем обычно. Китай уже испытывает корабль-лабораторию со сменными модулями вооружения, разрабатывает стаи подводных аппаратов и массово строит беспилотные катера — все компоненты предлагаемой сети в том или ином виде существуют. Вопрос не в технологиях, а в решении собрать их воедино.

И если такое решение будет принято, изменится сама суть территориальных споров в регионе. Одно дело — вытеснять с рифа филиппинский катер с живым экипажем, и совсем другое — иметь дело с круглосуточной сетью машин, которая не устает, не боится и не нуждается в приказе из Пекина, чтобы реагировать на каждое приближение. Спорные острова Южно-Китайского моря могут стать первым в мире местом, где суверенитет будут охранять исключительно роботы.

Напомним, что подводный аспект этой стратегии мы рассматривали отдельно. Ранее мы писали о китайской концепции «подводных волчьих стай» — сотен автономных аппаратов, способных неделями охотиться на кабели и подводные лодки без связи с операторами.