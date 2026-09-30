Армия США выбрала робота Alex для выполнения опасных миссий

11 сентября армия США объявила пятерых победителей конкурса xTechHumanoid. Организаторы получили 103 заявки, отобрали десять финалистов, а девять команд продемонстрировали свои технологии на базе Корпуса морской пехоты в Квантико 9–10 сентября.

Среди отобранных разработок — Alex от Института человеческого и машинного познания Флориды (IHMC). Робот оснащён ударопрочными приводами, баллистической защитой и гибридной системой управления, которая сочетает автономность на основе искусственного интеллекта с управлением со стороны человека. Уровень баллистической защиты в сообщении военных не уточняется.

Победа в конкурсе означает признание перспективности технологии для дальнейшего развития. Об закупке серийных роботов, вооружении Alex или конкретных сроках его поступления в подразделения армия не сообщала.

Робот должен первым входить в опасные здания

Один из запланированных сценариев — обследование помещений перед тем, как туда войдут люди. Разработчики хотят, чтобы Alex мог подойти к зданию, открыть дверь и оценить обстановку внутри. Это может быть полезно как во время военных операций, так и при ликвидации последствий катастроф.

Согласно характеристикам IHMC, рост робота составляет 179 см, масса — 85 кг. Заявленная скорость превышает 1,5 м/с, или 5,4 км/ч, автономность — более двух часов, а грузоподъемность в длительном режиме — более 15 кг.

Alex уже прошел испытания за пределами лаборатории. По данным IHMC, в Мэриленде он успешно передвигался по гравию, скользким поверхностям и неровному покрытию. В то же время эти результаты пока не подтверждают готовность машины к любым условиям реальной эксплуатации.

Остальные победители конкурса работают над технологиями, необходимыми для таких роботов: накоплением и генерацией энергии, чувствительными датчиками на кончиках пальцев и программами преобразования команд в конкретные действия. Армия отдельно выделяет энергообеспечение как один из вопросов, которые будут определять практическое применение человекоподобных машин.