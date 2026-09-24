До 25 дней без подзарядки: Amazfit представила часы с двусторонней солнечной зарядкой

В линейке Amazfit появились первые часы бренда, способные получать солнечную энергию с обеих сторон корпуса. Новые часы T-Rex Dual Solar предназначены для активного отдыха и длительных поездок, во время которых не всегда есть возможность регулярно заряжать устройство.
По данным производителя, аккумулятор обеспечивает до 25 дней обычного использования. Важный нюанс: этот показатель заявлен без учёта солнечной подзарядки. Панели могут дополнительно увеличить автономность, однако результат будет зависеть от освещения и того, какой стороной часы обращены к солнцу.
Amazfit также указывает показатели до 34 дней при зарядке через переднюю панель и до 51 дня — через заднюю. Для этого требуется три часа соответствующего освещения ежедневно в условиях, определённых производителем. Поэтому не стоит воспринимать максимальные цифры как гарантированный результат ежедневного ношения. С включенным GPS в режиме высокой точности автономность составляет до 41 часа.
Часы оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. Экран защищен сапфировым стеклом, а рамка изготовлена из титана. Корпус имеет водонепроницаемость 10 ATM, также предусмотрен фонарик с белым и красным светом.
Путешественникам доступны цветные офлайн-карты, планирование маршрутов и информация о крутых подъемах. Загруженные карты можно просматривать без мобильного интернета — это полезная возможность для походов в местах, где покрытие операторов нестабильно.
Отдельный инструмент HybridCharge объединяет данные о тренировках, отдыхе и повседневной активности. Он помогает оценивать прогресс пользователя и дополняет навигационные и спортивные возможности устройства. Несмотря на название, речь идет об анализе активности, а не о способе зарядки аккумулятора.
В США Amazfit T-Rex Dual Solar стоит 649,99 доллара, или примерно 29 тысяч гривен в прямом пересчете. Это лишь валютный эквивалент американской цены: стоимость в украинских магазинах может отличаться. Украинская цена и дата начала официальных продаж в представленных материалах Amazfit не указаны.