До 25 дней без подзарядки: Amazfit представила часы с двусторонней солнечной зарядкой

В линейке Amazfit появились первые часы бренда, способные получать солнечную энергию с обеих сторон корпуса. Новые часы T-Rex Dual Solar предназначены для активного отдыха и длительных поездок, во время которых не всегда есть возможность регулярно заряжать устройство.

По данным производителя, аккумулятор обеспечивает до 25 дней обычного использования. Важный нюанс: этот показатель заявлен без учёта солнечной подзарядки. Панели могут дополнительно увеличить автономность, однако результат будет зависеть от освещения и того, какой стороной часы обращены к солнцу.

Amazfit также указывает показатели до 34 дней при зарядке через переднюю панель и до 51 дня — через заднюю. Для этого требуется три часа соответствующего освещения ежедневно в условиях, определённых производителем. Поэтому не стоит воспринимать максимальные цифры как гарантированный результат ежедневного ношения. С включенным GPS в режиме высокой точности автономность составляет до 41 часа.

Часы оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. Экран защищен сапфировым стеклом, а рамка изготовлена из титана. Корпус имеет водонепроницаемость 10 ATM, также предусмотрен фонарик с белым и красным светом.

Amazfit did something the competition couldn't: a solar AMOLED



☀️Today, Amazfit launched the T-Rex Dual Solar smartwatch, which can capture sunlight from the front and back



Thanks to this, the watch keeps charging even when you're not wearing it. Launch details ⤵️ pic.twitter.com/fwj5xDXf1K — Android Central (@androidcentral) September 23, 2026

Путешественникам доступны цветные офлайн-карты, планирование маршрутов и информация о крутых подъемах. Загруженные карты можно просматривать без мобильного интернета — это полезная возможность для походов в местах, где покрытие операторов нестабильно.

Отдельный инструмент HybridCharge объединяет данные о тренировках, отдыхе и повседневной активности. Он помогает оценивать прогресс пользователя и дополняет навигационные и спортивные возможности устройства. Несмотря на название, речь идет об анализе активности, а не о способе зарядки аккумулятора.

В США Amazfit T-Rex Dual Solar стоит 649,99 доллара, или примерно 29 тысяч гривен в прямом пересчете. Это лишь валютный эквивалент американской цены: стоимость в украинских магазинах может отличаться. Украинская цена и дата начала официальных продаж в представленных материалах Amazfit не указаны.