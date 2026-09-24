Comfy запускает сайт для сторонних продавцов: ассортимент планируется увеличить на 500 тысяч товаров

Украинская сеть электроники Comfy меняет модель онлайн-продаж: наряду с собственными предложениями на её платформе появятся товары сторонних продавцов. Датой запуска маркетплейса компания назвала 23 сентября. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Для покупателей новый формат означает, что продавцом товара на сайте Comfy не всегда будет сама сеть. Информация о том, кто именно принимает заказ, будет указана на странице товара. Там также можно будет посмотреть отзывы и выбрать способ доставки.

Отправкой партнерских заказов будут заниматься непосредственно продавцы. Эти товары не будут проходить через склады Comfy. Таким образом, сайт и приложение станут общей платформой для покупок, а выполнение заказов будет распределяться между сетью и её партнёрами.

На первом этапе маркетплейс сосредоточится на категориях, которые уже представлены в собственном ассортименте Comfy. В дальнейшем перечень товаров планируется расширять. К концу 2027 года компания рассчитывает привлечь 300 продавцов и добавить до 500 тысяч товарных позиций. Это запланированные показатели развития платформы, а не её ассортимент на момент запуска.

Параллельно с этим Comfy будет инвестировать в ИТ-инфраструктуру, инструменты для работы партнеров и персонализацию онлайн-покупок. Расширение ассортимента товаров станет лишь одной из составляющих перехода к новой бизнес-модели.

Решение о создании маркетплейса руководство приняло в конце 2025 года после анализа рынка. По данным самой компании, более 70% её клиентов определяются с выбором товара ещё до посещения физического магазина. Такое поведение покупателей стало одним из аргументов в пользу развития цифровых каналов продаж.

Станислав Ронис / Фото: Forbes.ua

Основатель Comfy Станислав Ронис объясняет эти изменения тем, что для конкуренции в розничной торговле уже недостаточно одной только привлекательной цены. Компания делает ставку на сочетание более широкого ассортимента, высокого уровня обслуживания и доверия к бренду.

Переход к маркетплейсу происходит на фоне дальнейшего развития обычных магазинов. По состоянию на август 2026 года сеть насчитывала 115 торговых точек в 56 городах Украины. До конца года Comfy планирует открыть ещё две. Выручка компании за 2025 год составила 55,8 млрд грн, что на 17% превышает результат предыдущего года.

В конце 2025 года «Киевстар» также вел переговоры о приобретении доли в Comfy. Однако в январе 2026 года стало известно, что сделка не состоится. Теперь сеть реализует озвученные планы по расширению онлайн-продаж за счет запуска собственного маркетплейса.