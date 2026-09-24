Comfy відкриває сайт для сторонніх продавців: асортимент планують збільшити на 500 тисяч товарів

Українська мережа електроніки Comfy змінює модель онлайн-продажів: поряд із власними пропозиціями на її платформі з’являться товари сторонніх продавців. Датою запуску маркетплейсу компанія назвала 23 вересня. Про це повідомив Forbes із посиланням на пресслужбу ритейлера.

Для покупців новий формат означає, що продавцем товару на сайті Comfy не завжди буде сама мережа. Інформацію про те, хто саме приймає замовлення, зазначатимуть на сторінці товару. Там також можна буде переглянути відгуки та вибрати спосіб доставки.

Відправленням партнерських замовлень займатимуться безпосередньо продавці. Через склади Comfy ці товари не проходитимуть. Таким чином, сайт і застосунок стануть спільним майданчиком для покупок, тоді як виконання замовлень розподілятиметься між мережею та її партнерами.

На першому етапі маркетплейс зосередиться на категоріях, які вже представлені у власному асортименті Comfy. Надалі перелік товарів планують розширювати. До кінця 2027 року компанія розраховує залучити 300 продавців і додати до 500 тисяч товарних позицій. Це заплановані показники розвитку платформи, а не її асортимент на момент старту.

Паралельно Comfy інвестуватиме в IT-інфраструктуру, інструменти для роботи партнерів і персоналізацію онлайн-покупок. Розширення вибору товарів стане лише однією зі складових переходу до нової бізнес-моделі.

Рішення створити маркетплейс керівництво ухвалило наприкінці 2025 року після аналізу ринку. За даними самої компанії, понад 70% її клієнтів визначаються з вибором товару ще до відвідування фізичного магазину. Ця поведінка покупців стала одним з аргументів на користь розвитку цифрових каналів продажу.

Станіслав Роніс / Фото: Forbes.ua

Засновник Comfy Станіслав Роніс пояснює зміни тим, що для конкуренції в роздрібній торгівлі вже недостатньо лише привабливої ціни. Компанія робить ставку на поєднання ширшого асортименту, сервісу та довіри до бренду.

Перехід до маркетплейсу відбувається на тлі подальшого розвитку звичайних магазинів. Станом на серпень 2026 року мережа налічувала 115 торгових точок у 56 містах України. До кінця року Comfy планує відкрити ще дві. Виторг компанії за 2025 рік становив 55,8 млрд грн, що на 17% перевищує результат попереднього року.

Наприкінці 2025-го «Київстар» також вів переговори щодо придбання частки в Comfy. Однак у січні 2026 року стало відомо, що угода не відбудеться. Тепер мережа реалізує озвучені плани розширення онлайн-продажів через запуск власного маркетплейсу.