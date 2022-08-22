Настенные кондиционеры: критерии выбора и монтаж

Настенные бытовые сплит-системы относятся к самым распространенным, их устанавливают в домах, магазинах, офисах и других учреждениях. Они позволяют создать благоприятную обстановку, поддерживая заданный режим температуры.





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В чем плюсы настенных кондиционеров?

Настенный кондиционер позволяет создать комфортную среду в любом помещении. К основным достоинствам климатической техники относят:

широкий ассортимент;

надежность и долговечность работы;

производительность;

функциональность;

простое управление;

быстрый профессиональный монтаж;

возможность обогрева (при наличии такого режима).

Благодаря большому выбору форм, дизайна, размеров внутреннего блока подобрать модель можно в помещение с разным интерьером.

Особенности выбора настенной сплит-системы

При покупке настенной сплит-системы менеджеры магазина «Киев Комфорт» советуют учитывать такие основные моменты:

мощность;

показатель шума;

тип управления;

производительность;

количество дополнительных режимов;

коэффициент охлаждения;

площадь помещения;

бренд и стоимость.

Все большим спросом пользуются кондиционеры с инверторным компрессором. Они отличаются экономным расходом электроэнергии, долговечностью, бесшумной работой и многофункциональностью.

Для очистки воздуха в климатическом оборудовании могут быть установлены разные типы фильтров: угольный электростатический, катехиновый, фотокаталитический, НЕРА-фильтр. Режим ионизации позволяет насытить воздух ионами серебра.

На конечную стоимость техники влияет наличие функции Wi-Fi управления (удаленно со смартфона в мобильном приложении). Это удобно и легко благодаря понятному интерфейсу, например, можно дистанционно включить кондиционер и задать нужную температуру.

Особенности профессионального монтажа кондиционеров

Профессиональный монтаж кондиционеров гарантирует продолжительную и бесперебойную работу в течение заявленного производителем срока. В удобное для клиента время приедет мастер и выполнит все замеры и расчеты.

Он поможет подобрать подходящее место для монтажа: с левой или правой стороны на стене возле окна. После составления сметы и подписания договора бригада приступает к установке сплит-системы.

Специалисты «Киев Комфорт» рекомендуют устанавливать кондиционер до окончания отделочных работ в комнате, чтобы скрыть инженерные коммуникации. Обязательным требованием является вакуумирование системы.

Модели нового поколения заправляют фреоном марки R32. Он имеет меньшую вязкость, является экологически безвредным и сохраняет однородность при разгерметизации контура. На финальном этапе проверяется работа и отсутствие утечек, после чего выдается клиенту гарантийный талон.