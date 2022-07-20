Вбудований модуль Wi-Fi для частотних перетворювачів SIRIO

Частотний перетворювач серії Sirio використовують для організації системи водопостачання у приватному будинку.





Як правило, власники приватних будинків та котеджів використовують у системі водопостачання занурювальні свердловинні насоси. Процес управління насосом здійснюється за допомогою реле тиску та гідроакумуляторів різної ємності. Реле тиску має два пороги верхній та нижній. При такому пристрої системи водопостачання тиск води в системі знижується дуже сильно. Особливо це відчувається у процесі прийняття душа. Сильний перепад тиску призводить до того, що споживач під час прийняття душу відчуває лише гарячу воду.

Частотний перетворювач SIRIO такого виду дозволяє організувати систему водопостачання зі стабільним тиском без перепадів, незалежно від кількості включених елементів на подачу води. Можна одночасно скористатися пральною машинкою, посудомийною машинкою та безболісно приймати душ.

До вашої уваги пропонуємо впровадження мобільних технологій у процес управління автоматикою для насосного обладнання.

Італійські виробники, крокуючи в ногу з часом, одним із перших розробили модуль Wi-FI та програмне забезпечення для частотних перетворювачів серії SIRIO для можливості віддаленого керування насосом через смартфон.

Всю інформацію про поточний стан насоса, робочий струм, тиск та аварійні стани, а також керування тепер можна здійснювати через смартфон. Єдиний мінус – WI-FI модуль необхідно придбати додатково до пристрою.

Далі необхідно встановити модуль WI-FI усередині корпусу SIRIO, а також через QR код завантажити програму. Для встановлення модуля необхідно відкрити корпус пристрою та усунути блок закриває роз’єм для впровадження плати.

Після підключення пристрою необхідно ввести пароль для керування обладнанням та перегляду статистики роботи. Пароль вказаний в інструкції для придбання обладнання.

Далі в браузері достатньо відкрити IP-адресу обладнання 192.168.10.1 і ви потрапите в контрольну панель управління і зможете насолоджуватися Smart управлінням. Слід врахувати, що модуль працюватиме лише з новими версіями частотних перетворювачів, випущених після 2019 року. На корпусі таких пристроїв є відповідна позначка – WiFi SIRIO UNIVERSAL, SIRIO ENTRY 230, SIRIO ENTRY-XP та SIRIO 2.0

Тому обладнання треба купувати у офіційних представників, бо підробки не зможуть в повній мірі задовольнити потреби користувача.