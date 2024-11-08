Эволюция телевизоров: от классики к смарт технологиям

За 100 лет из массивного ящика с нечетким изображением и плохим звуком телевизор превратился в плоский интерактивный экран. Сейчас достаточно смарт телевизор купить и можно каждую минуту учится чему-то, менять свои развлечения. А как мы к этому пришли?

От механического к электронному телевидению

В 1884 году немецкий изобретатель Пауль Нипков создал механическое устройство, которое превращало светящиеся изображения в бегущую строку на экране.

Через несколько десятилетий, в 1925 году, взяв за основу устройство Пауля Нипкова, британец Джон Лоджи Бэрд изобрел механический телевизор. Изображение в нем раскладывалось при помощи вращающихся дисков с отверстиями на отдельные точки, которые затем передавались на небольшие расстояния.

Фило Фарнсворт, 21-летний гражданин США, в 1927 году представил систему, в которой использовалась электронная передача изображений. В этом же направлении работал еще один американец — Владимир Зворыкин. В 1931 году он создал электронно-лучевую трубку — кинескоп. Эти изобретения ознаменовали начало эпохи электронного телевидения.

В США, Франции и Великобритании первые электронные телевизоры вышли в продажу уже в 1933 году. В 1946 году эти устройства были лишь у 5% американских семей, а концу 1950-х ими пользовались 77% граждан США.

Цветное изображение и пульт

Исследованиями в сфере цветного телевидения немец Вальтер Брух занимался еще с 1940-х. Но первая система аналогового цветного телевидения вышла в свет лишь в 1953 году в Америке, зато очень успешно. За этот же год раскупили 40 000 цветных телеприемников.

Приблизительно в это же время был создан и первый пульт, вот только он был присоединен к телевизору кабелем. Его создатель — американец Юджин Полли.

От «ящика» к плоскому экрану

Прототип плазменного экрана в 1964 году создали Джин Слоттов, Дональд Битцер и Роберт Уилсон, трудившиеся в Университете Иллинойса. Это были плазменные мониторы с разрешением 16х16 пикселей, которые в аэропортах США использовали в качестве информационных табло. Полноцветную плазменную панель создали гораздо позже — в 1992 году.

Изобретения нового тысячелетия: HD, 3D и Smart TV

Важнейшее открытие 2000-х годов — Smart TV, появившееся в результате объединения интернета и телевизионных технологий. Первыми из всех производителей добавляли в свои телевизоры интернет-функции компании LG, Samsung и Sony.

Подключив устройства Smart TV к интернету, пользователь получает доступ к приложениям, стриминговым сервисам, онлайн-играм. Такую возможность обеспечивает встроенное программное обеспечение и операционная система.