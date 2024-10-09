Что лучше: 4K или Full HD?

Среди ярых киноманов и любителей телевизионного контента все больше растет стремление смотреть качественную и детализированную картинку на экране. Этот запрос мотивирует мировых производителей совершенствовать технологии, конкурируя друг с другом за целевую аудиторию.

Казалось бы, не так давно целое поколение пользователей, что имели дома старые габаритные кинескопы, шагнуло в новую эру жидкокристаллических экранов. Но технологическая эволюция на этом не остановилась и к описанию новых устройств производители начали добавлять маркировку «Full HD» или «разрешение 4K».

Приобрести телевизор LG 4K можно на сайте компании https://www.lg.com/kz/tvs-soundbars/4k-uhd-tvs/, где среди новинок и хитов продаж вы точно найдете подходящий вариант.

Насколько перспективны инновационные введения и как сильно они влияют на качество изображения? Изучим этот вопрос вместе.

Суть Full HD

Стоит отметить, что базовым элементом в определении качества телевизионного изображения является пиксель. Это минимальная точка двухмерного пространства, что способна отобразить экран любого из устройств.

В стандарте Full HD (Full High Definition) высокая четкость видео передается через разрешение экрана 1920*1080 пикселей. Современные устройства в своем большинстве поддерживают именно Full HD.

Особенности Full HD

Картинка, что воспроизводится на ТВ экране этого формата имеет такие характеристики:

не искажает формат видео;

воспроизводит HD без переразвертки;

частота обновления экрана — 24, 50 и 60 Гц;

естественная цветопередача приближена к природным цветам.

Смотреть Full HD телевизор рекомендуется на расстоянии 2,5 метра. Если же подсесть слишком близко, можно заметить мелкие пиксели на экране.

Что такое 4K?

Разрешение 4K — это обозначение разрешающей способности в цифровом видео с соотношением по горизонтали и вертикали кадра, что в 2 раза превышает четкость Full HD и составляет 3840*2160 пикселей. В итоге наличие 4K формата дает в 4 раза более четкую и детализированную картинку, что легко перепроверить как и в соотношении пикселей, так и в реальном сравнении экранов обеих категорий разрешения.

Характеристики 4K изображения

Картинка на экране 4K имеет свои особенности:

отличная детализация благодаря высокой плотности точек на дюйм;

частота обновления (развертки) — в рамках 60–120 Гц, что делает смену кадров плавной и мягкой;

цвета на изображении имеют глубину, а оттенки очень естественны.

Потреблять контент на 4K экране можно на расстоянии 1,5–2,3 метра, а глаза зрителей при этом не будут уставать и не смогут замечать мелкие пиксели. Качество с 4K — превосходно!

Что покупать?

При выборе телевизора онлайн или офлайн в точке продаж фирменных магазинов LG стоит руководствоваться личными потребностями и пожеланиями к качеству картинки.

Возможны такие варианты:

Если у вас компактный небольшой телевизор менее 32 дюймов, то практичнее купить Full HD и не переплачивать. В случае, когда в доме есть экраны минимум 50 дюймов, то для них идеальным вариантом считается 4K разрешение. Когда ваш основной телевизионный контент — это выпуски новостей, прямые эфиры и передачи, то можно отдать предпочтение Full HD. Если вы требовательны к качеству изображения, работаете с созданием контента, обработкой видео и фотографии, то разрешение 4K — это лучшее, что может позволить себе пользователь как в профессиональных, так и в любительских целях.

Качество контента выходит на новый уровень, а вместе с ним и устройства для комфортного и яркого просмотра телевизионных картин.