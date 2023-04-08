Аналіз витрат на відкриття фірми на Кіпрі

Пошук ідеальної юрисдикції для бізнесу починається з оцінки співвідношення витрат на реєстрацію компанії та тих переваг, які надалі можна отримати. Варіантів досить багато, тому з вибором країни проблем немає, але не завжди вкладені гроші окупаються. Кіпр не є повноцінною офшорною зоною, але належить до перевірених країн, де можна заснувати підприємство з упевненістю в тому, що інвестиції окупляться завдяки:

легкості відкриття банківських рахунків; простоті та швидкості процедури реєстрації бізнесу; сприятливим умовам для різних видів діяльності – тут можна запустити стартап або створити холдинг без зайвих обмежень; невисоким податкам; простоті ведення комерційної діяльності.



Серед переваг – помірні початкові вкладення. Розберемося, скільки і за що потрібно буде заплатити тим, кого зацікавить відкриття фірми на Кіпрі.

Скільки та за що доведеться платити?

Реєстрація компанії на Кіпрі проходить у кілька етапів. Спочатку потрібно визначитися з видом діяльності, вибрати три оригінальні найменування та підготувати документи, потім подати заявку та сплатити податки, після чого дочекатися схвалення запиту. Ніхто не змушує залучати до процесу посередників, але з урахуванням великої кількості юридичних тонкощів краще буде, якщо підготовкою та подачею паперів займатимуться професіонали.

Найбільш вигідним з фінансової точки зору рішенням стане замовлення комплексного адвокатського обслуговування. В такому випадку вам особисто не доведеться займатися формальностями та приїжджати на острів – фахівці всі питання вирішать у віддаленому режимі. Орієнтовна вартість пакетного сервісу – 2500 євро. Сюди входить підготовка та подача паперів або оформлення угоди купівлі-продажу готового бізнесу (дуже популярне рішення для тих, хто не хоче витрачати зайвий час), послуги агента, пошук та оформлення секретаря, укладання договору оренди для отримання юридичної адреси та призначення номінального керівництва. При виборі такого варіанта можна буде стати власником компанії на острові протягом 1-3 тижнів.

Є кілька факторів, які можуть вплинути на кінцеву суму:

організаційно-правова форма бізнесу; спосіб отримання права володіння компанією – створення з нуля чи придбання готової фірми; кількість наданих посередником послуг; цінова політика адвокатського об’єднання; терміновість вирішення юридичних питань.



Практика показує, що при залученні посередників витрати суттєво нижчі, ніж у разі самостійних спроб подачі документів, тому краще не ризикувати і співпрацювати з експертами з відкриття компаній за кордоном.