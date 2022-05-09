Apple Watch Series 7: найбільший екран на сьогоднішній день, але не зовсім

Сьоме покоління годинників Apple Watch досягло цікавого етапу у своїй еволюції. Це, як і раніше, найбільш продаваний смарт-годинник у світі (за оцінками, у червні загальний обсяг продажів перевалив за 100 мільйонів), але куди рухатися далі, коли ти вже кілька років сидиш на вершині дерева смарт-годинник?





В останні роки компанія Apple подвоїла зусилля, намагаючись переконати відданих шанувальників фітнесу, що її годинник здатний відслідковувати їх активність не гірше, ніж смарт-годинник Garmin і Polar, і одночасно задовольнити запити ширшого кола користувачів, яким подобається отримувати повідомлення про повідомлення прямо на зап’ясті. Звичайно, з годинника ще не можливо грати в казино, але азартні клуби вже працюють над реалізацією такої можливості.

Заявлені оновлення цього смарт-годинника:

Більший дисплей;

більший акумулятор;

нові циферблати.

Як вони виглядають?

Як і їхні попередники, Apple Watch Series 7 у своїй основі дуже схожі на попередню модель. Завжди увімкнений дисплей, як і раніше, квадратний, цифрова коронка і бічна кнопка на місці, а знімні ремінці клацаються тим же способом.

У цьому немає нічого дивного – Apple рідко переглядає свої пристрої таким чином, щоб їх можна було вважати хоча б віддалено радикальними, але, як я вже писав раніше, це ускладнює розрізнення наступних моделей на перший погляд. Apple, ймовірно, не надто дбає про це, але споживачам трохи нудно представляти з року в рік один і той же продукт, принаймні з естетичної точки зору.

Збільшений екран – головна особливість цього року

Ключовою перевагою моделі цього року є найбільший екран – екран, який був “цілком перероблений” і є найбільшим з усіх Apple Watch на сьогоднішній день, перейшовши з розмірів 40 мм і 44 мм на 41 мм і 45 мм. Хоча це не є величезним фізичним коригуванням, чорний обідок, що облямовує дисплей, був значно зменшений на 40 відсотків, в результаті чого площа дисплея виглядає значно більше (майже на 20 відсотків), хоча саме обладнання практично не змінилося.

Вперше екран годинника має те, що Apple називає унікальним краєм, що заломлює: м’яко округляючи кути скла і згладжуючи кривизну в місці дотику скла з корпусом годинника.

Новий циферблат годинника Contour – найкращий спосіб продемонструвати, як текст і зображення тепер можуть “вигинатися” по краях дисплея – тонка зміна дизайну, яка, знову ж таки, не відразу помітна на перший погляд.

Apple також стверджує, що загальна площа екрану збільшилася більш ніж на 50 відсотків порівняно з Apple Watch Series 3 2017 року і що вони міцніші, ніж попередні моделі завдяки новому кристалічному екрану. Тож дивитись фотографії з годинника тепер буде зручніше.

Більший дисплей означає більше значків

Більший екран – це більше простору для розробників Apple Watch, а значить, значки та кнопки додатків також збільшилися у розмірах для зручнішого натискання.

Довгі тексти або повідомлення WhatsApp тепер легше читати, оскільки вам не потрібно прокручувати цифрову коронку, щоб дістатися до решти повідомлення, а нова збільшена клавіатура для відповіді на повідомлення також напрочуд проста у використанні: будь то натискання на кожну літеру окремо або ковзання від літери до літери за допомогою QuickPath (функція, що дозволяє вимовляти слова без відриву пальця від екрана).

Що щодо часу автономної роботи?

Хоча час автономної роботи Apple Watch завжди був досить пристойним, модель цього року значно зрівнялася з Series 6. Як і попередні роки, Apple надала розпливчасту оцінку часу автономної роботи “весь день”, яка становить близько 18 годин.

Насправді, залежно від того, для чого ви його використовуєте, цей час наближається до 36 годин – тривалі пробіжки або інші види напруженого фізичного навантаження, схоже, розряджають акумулятор швидше, ніж інші завдання.

Було виявлено, що близько 16 години носіння знижують заряд батареї в середньому приблизно на 50%, що дозволяє комфортно провести наступний день.

Отже, чи варто купувати Apple Watch Series 7?

Найскладнішим при написанні цього огляду було зрозуміти, що дійсно відрізняє Apple Watch Series 7 від їх попередників. У той час як головною перевагою Series 6 був датчик кисню в крові та висотомір, а Series 5 були першими Apple Watch з постійно ввімкненим дисплеєм та компасом, модель цього року приваблює покупців винятково великим та жорсткішим дисплеєм.

Відсутність забійних функцій не дозволяє рекомендувати годинник як самостійна покупка: якщо ви хочете перейти з моделі Series 3 або більш старої моделі, ви навряд чи будете розчаровані дисплеєм, який є чітким і яскравим, але власники більш сучасних моделей, ймовірно, не побачать тут багато чого що могло б переконати їх розлучитися з великими грошима.

Хоча Apple Watch Series 7 самі по собі є фантастичним смарт-годинником, є відчуття, що Apple в даному випадку тупцює на місці. Немає нічого нового в плані унікальних фітнес-функцій, які могли б дати власникам Garmin або Polar привід задуматися про перехід, а за іншими ключовими параметрами – часу автономної роботи, продуктивності та швидкості – годинник знаходиться на рівні минулорічних.