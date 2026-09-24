Видно вам, але не сусідам: «приватний» екран Xiaomi 18 Pro Max показали в роботі

У відео блогер показав, як працює захист від підглядання на новому флагмані Xiaomi. Його головна особливість — можливість вибірково обмежувати видимість інформації, залишаючи решту зображення у звичайному режимі.

За словами оглядача, виробнику вдалося усунути один із недоліків подібних дисплеїв: погіршення картинки під кутом навіть тоді, коли додаткова приватність користувачеві не потрібна.

Автор стверджує, що з вимкненим захистом екран Xiaomi 18 Pro Max зберігає високу та рівномірну яскравість. Білий колір, за його оцінкою, також залишається чистим за різних кутів огляду, без помітного спотворення зображення. Водночас у наведеному описі йдеться про враження блогера, а не результати інструментальних вимірювань дисплея.

Увімкнути захист можна для всього екрана або лише для певного елемента. Наприклад, приховати від поглядів збоку спливне сповіщення, вхідне повідомлення чи окреме вікно під час роботи з кількома застосунками.

Такий підхід може бути зручним у транспорті, офісі або інших місцях, де поруч перебувають люди. Якщо на екрані з’являється особиста інформація, обмежувати огляд усього інтерфейсу необов’язково. Саме можливість захищати окремі ділянки відрізняє продемонстрований режим від простого перемикання всього дисплея в приватний стан.

Серед інших особливостей Xiaomi 18 Pro Max — дві камери з роздільною здатністю 200 Мп. Такі сенсори отримали основний модуль і телефотокамера. Комплект доповнює надширококутна камера на 50 Мп.

За продуктивність смартфона відповідає Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом. Отже, приватний дисплей став однією з ключових особливостей моделі поряд із новою платформою та набором камер.

Серію Xiaomi 18 Pro вже представили в Китаї. Глобальні версії смартфонів поки не анонсовані, тому строків їхньої появи на міжнародному ринку наразі немає.