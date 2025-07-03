Samsung пішла на компроміс в Galaxy S26 Ultra: все через його товщину

Суперфлагман Samsung Galaxy S26 Ultra стане тоншим, але через це отримає батарею всього на 5000 мА*год. Про це повідомляє авторитетний інсайдер під ніком Ice Universe.

За його словами, Samsung не наважилася на збільшення ємності акумулятора, оскільки це неминуче призвело б до збільшення товщини флагмана. Замість цього південнокорейський техногігант вирішив підвищити щільність батареї, зробивши її фізично меншою.

Таким чином, всередині буде джерело живлення на ті ж 5000 мА*год. Зате в результаті Samsung Galaxy S26 Ultra виявиться тоншим, ніж Samsung Galaxy S25 Ultra. Можливо, що смартфон також стане легшим.

Ще одне нововведення — підвищена потужність зарядки. Samsung використовує нову технологію, яка дозволяє знизити температуру при зарядці, таким чином, зберігаючи ресурс акумулятора. Але конкретні цифри Ice Universe не наводить. Відомо тільки, що дротова зарядка буде точно потужнішою за 45 Вт.