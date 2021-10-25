Розпакування Redmi Note 11 злили в мережу

Смартфон Redmi Note 11 представлять тільки на наступному тижні, але новинку вже повністю злили в мережу. Відомі дизайн апарату, його характеристики, забарвлення і все, що тільки можна. До того ж, сьогодні в мережі опублікували відео з розпакуванням базової версії Redmi Note 11.





Новинка отримала 120-герцовий IPS-екран, 16-мегапіксельну фронталку на острівному вирізі і квадромодуль 50 + 8 + 2 + 2 МП з ультраширіком, макросенсором і датчиком глибини в ролі додаткових камер. На бічній грані знаходиться кнопка живлення, поєднана з дактилоскопії. Серцем пристрою став процесор Dimensity 810, а компанію йому складають 6 гігів оперативної і 128 ГБ постійної пам’яті. Ємність батареї – 5000 мАч. Все це добро працює під управлінням Android 11 в фірмовому інтерфейсі MIUI 12.5.

Орієнтовна вартість Redmi Note 11 – 7 тисяч гривень. Точна інформація стане відома вже на презентації. Нагадаємо, що вона перебуваю 28 жовтня 2021 року.