Приберуть з магазинів: Samsung відмовилася від популярної серії смартфонів

Південнокорейська компанія Samsung Electronics вирішила відмовитись від популярної серії смартфонів Galaxy Note. Як повідомляє видання ET News , виробництво гаджетів припинять наприкінці 2021 року.





Зазначається, що випуск моделей не передбачено у планах компанії на 2022 рік. За прогнозами, наступного року будуть вилучені з продажу ті екземпляри, що є в магазинах. Головну фішку Galaxy Note 20, роботу зі стілусом, компанія вже “передала” моделям Galaxy S21 Ultra та Galaxy Z Fold 3.

За даними видання, замість колишніх варіантів Note схожі смартфони виходитимуть у версії Ultra серії Galaxy S. У 2022 році очікується вихід Galaxy S22 Ultra, яка копіюватиме дизайн та базові функції Galaxy Note.

Фахівці помітили, що основною причиною відмови від Note є обсяги виробництва смартфонів, що виросли, з гнучкими дисплеями серії Galaxy Z.