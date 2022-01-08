Випущено гаджет, який дозволяє спілкуватися з домашніми улюбленцями

Що б ваш собака сказав вам, якби міг говорити? «Надягніть штани, чорт забирай!» або Ти дійсно хочеш замовити піцу ще раз? чи, може, ваш пухнастий друг попросить ще корму чи прогулятися? Можливо, це можна дізнатися.





Fluentpet Connect дає голос вашому вихованцю

Для тих, хто хоче краще зрозуміти, що потрібно вихованцю або що він хотів би зробити, компанія Fluentpet представила продукт Fluentpet Connect. Використовуючи шестикутні пластини, які можна індивідуально оснастити функціональними кнопками, собаки повинні просити обійматися, пити воду або грати в м’яч і навіть мати можливість висловити свої почуття.

Принцип, звичайно ж, не новий – Fluentpet вже давно пропонує рішення у вигляді відповідних кнопок, за допомогою яких тварини повинні мати можливість спілкуватися (вони їх натискають лапами – цей «принцип рефлексів собаки Павлова»). Connect поставляються з підключенням до Wi-Fi і, перш за все, з програмою для смартфона. Користувачі можуть не лише надсилати віддалені голосові повідомлення, але також відстежувати та оцінювати кожне натискання кнопки собакою.

Люди, у свою чергу, можуть точно бачити, які кнопки використовуються особливо часто і як зростає «словниковий запас» собаки.

Користувачі можуть надсилати дані

Вчених давно непокоїть питання про те, наскільки собаки та кішки можуть спілкуватися зі своїми господарями. Користувачі Fluentpet Connect можуть надати дані, створені їх вихованцями, для подальшого дослідження компанією, якщо вони цього забажають.

В даний час Fluentpet приймає замовлення на шестикутники Connect, які також можна комбінувати один з одним. Так, базова станція коштує $69,95, кожен додатковий шестикутник коштує $49,95. На жаль, доставка в Європу на даний момент не здійснюється.