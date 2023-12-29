30 та 31 грудня, на Новий рік та ще 2 дні,  озвучено попередження для українців

Громадяни мають обов’язково подати показники лічильників на початку 2024-го року, які нараховано за грудень.

Українці щомісяця повинні надавати показники лічильників за електроенергію та не відтягувати цей процес або ж банально не забути про нього.

Чи законні повірки приладів обліку під час війни?

Відповідно до наказу Міністерства економіки України, міжповірочні терміни лічильників становлять: для лічильників води та теплолічильників – чотири роки; для лічильників газу класу 1,0 – два роки; класу 1,5 – вісім років.

Як наголошують експерти, в Україні законодавство про правовий режим воєнного стану не передбачає скасування в автоматичному режимі зазначених вище законодавчих вимог. Законодавчі акти, що скасовують вищевказані вимоги щодо періодичної повірки лічильників також не приймались.

Як можна передати показники лічильника електроенергії

За свідченням обленерго, є як мінімум 7 способів передати показники лічильника. Споживач може обрати собі найбільш прийнятний та зручний.

Показати об’єм спожитої за місяць електроенергії можна в особистому кабінеті на сайті оператора системи розподілу.

Зателефонувати у кол-центр та продиктувати показники.

Можна відправити на електронну скриньку.

Через СМС повідомлення.

За допомогою чатботів, які налаштовані в соціальних мережах.

Через швидку форму, яка є на сайті оператора системи розподілу.

Передати показник контролеру.

Відзначимо, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів не змінились. До кінця поточного опалювального періоду ціна складатиме 2,64 грн за кВт-год.

Тож, якщо не виконувати повірку – зростатиме кількість аварій і втрат за спожиті послуги. Як наслідок – ще більше зросте тариф на послуги.

Окрім того, для уникнення завищених платежів за комунальні послуги, українцям необхідно правильно передавати показання лічильника газу. Терміни подачі цих показників залежать від виду тарифу.