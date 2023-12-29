30 та 31 грудня, на Новий рік та ще 2 дні,  озвучено попередження для українців

Громадяни мають обов’язково подати показники лічильників на початку 2024-го року, які нараховано за грудень.
Українці щомісяця повинні надавати показники лічильників за електроенергію та не відтягувати цей процес або ж банально не забути про нього.
Чи законні повірки приладів обліку під час війни?
Відповідно до наказу Міністерства економіки України, міжповірочні терміни лічильників становлять: для лічильників води та теплолічильників – чотири роки; для лічильників газу класу 1,0 – два роки; класу 1,5 – вісім років.
Як наголошують експерти, в Україні законодавство про правовий режим воєнного стану не передбачає скасування в автоматичному режимі зазначених вище законодавчих вимог. Законодавчі акти, що скасовують вищевказані вимоги щодо періодичної повірки лічильників також не приймались.
Як можна передати показники лічильника електроенергії
За свідченням обленерго, є як мінімум 7 способів передати показники лічильника. Споживач може обрати собі найбільш прийнятний та зручний.
- Показати об’єм спожитої за місяць електроенергії можна в особистому кабінеті на сайті оператора системи розподілу.
- Зателефонувати у кол-центр та продиктувати показники.
- Можна відправити на електронну скриньку.
- Через СМС повідомлення.
- За допомогою чатботів, які налаштовані в соціальних мережах.
- Через швидку форму, яка є на сайті оператора системи розподілу.
- Передати показник контролеру.
Відзначимо, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів не змінились. До кінця поточного опалювального періоду ціна складатиме 2,64 грн за кВт-год.
Тож, якщо не виконувати повірку – зростатиме кількість аварій і втрат за спожиті послуги. Як наслідок – ще більше зросте тариф на послуги.
Окрім того, для уникнення завищених платежів за комунальні послуги, українцям необхідно правильно передавати показання лічильника газу. Терміни подачі цих показників залежать від виду тарифу.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter