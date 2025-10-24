Xiaomi випустила 98-дюймовий TV S Pro Mini LED з частотою до 330 Гц

Xiaomi показала новий TV S Pro Mini LED Series 2026. Телевізор оснащений широким набором технологій для поліпшення якості зображення, ігровим режимом з підвищеною частотою оновлення і потужною аудіосистемою.

Екран Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 має роздільну здатність 4K (3840×2160 пікселів), частоту оновлення 144 Гц (до 330 Гц в режимі Game Boost) і забезпечує охоплення 94% колірної гами DCI-P3. Також заявлена підтримка HDR10+, HLG, Dolby Vision, 3864 зони локального затемнення підсвічування Mini LED і пікова яскравість 5700 ніт.

Технологія Visual Engine Pro покращує якість зображення, підвищуючи чіткість і яскравість, Low Reflection знижує відблиски і забезпечує хорошу видимість картинки навіть при яскравому освітленні, технологія глобального затемнення підсвічування покращує якість зображення при перегляді темних сцен, а движки Motion Crypto забезпечують плавне відтворення спортивних і динамічних сцен.

Основою ТВ став процесор з ядрами Cortex-A73 і графікою Mali-G52, 4 ГБ ОЗУ і 64 ГБ постійної пам’яті. За аудіосупровід відповідає система, що складається з двох повнодіапазонних динаміків на 15 Вт, одного середньочастотного на 25 Вт і двох низькочастотних потужністю до 8 Вт. Заявлена підтримка технологій Harman AudioEFX і Dolby Atmos.

Для підключення передбачені три HDMI 2.1, два USB-порти (2.0 і 3.0), Ethernet, S/PDIF, 3,5-мм аудіовихід для навушників і роз’єм Common Interface (CI+). Є підтримка Bluetooth 5.2 і Wi-Fi 6.

98-дюймовий Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 оцінили в $1066 на ринку Китаю.