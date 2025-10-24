Від пільг на світло до 8000 грн на дрова: яку допомогу отримають українці взимку

Україна входить у новий опалювальний сезон, і для підтримки вразливих категорій громадян уряд та міжнародні партнери запровадили низку програм грошової допомоги. Ми зібрали інформацію про ключові види зимової підтримки, частина з яких діє лише на прифронтових територіях.

По-перше, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко підтвердила, що тарифи на електроенергію залишатимуться незмінними протягом усього опалювального періоду. Крім того, взимку продовжить діяти пільговий тариф для споживачів з електроопаленням. Громадяни, які мають офіційно встановлене (згідно з проєктом) електричне опалення, сплачуватимуть 2,64 грн за кВт⋅год. Пільга діє в межах ліміту у 2000 кВт⋅год на місяць, за перевищення якого стягуватиметься повна ціна.

Для мешканців прифронтових територій передбачено окрему компенсацію за електрику. Вона надається з розрахунку 100 кВт на людину (але не більше 300 кВт на сім’ю). Ці кошти надходитимуть автоматично разом із субсидією на комунальні послуги.

Також завершуються виплати допомоги від ЮНІСЕФ для мешканців прифронтових територій – до 31 жовтня деякі громадяни, що встигли подати заявки раніше, отримають 19 400 гривень. Наразі нові заяви на цю програму вже не приймаються.

Ще одна важлива програма стосується твердого палива. Вразливі категорії населення отримають фінансову допомогу на придбання дров на зиму. Очікується, що сума у 8000 гривень буде зарахована на картку в листопаді або грудні.

Насамкінець, наразі обговорюється можливість запровадження додаткової програми «Тепла зима» на 2025-2026 роки. Якщо її схвалять, одинокі пенсіонери, діти з інвалідністю та деякі категорії ВПО зможуть отримати 6500 гри