Ультимативний ПК для роботи та ігор на жовтень 2025 року

У житті кожної людини хоча б раз миготіла думка: а може, кинути все і працювати з дому? Так, фріланс — річ хороша, але практично вся добре оплачувана робота вимагає потужного комп’ютера, а якщо до всього іншого на ньому можна ще й грати в усі сучасні ігри у вільний час, то виходить, що економити на ньому ну взагалі ніяк не можна.

Тому ми в GSMinfo вирішили прикинути: а скільки зараз коштує ультимативний комп’ютер? Такий, щоб його один раз зібрати — і років на 5 забути про системні вимоги і програми, і ігри?

Платформа

Оскільки комп’ютер ми збираємо для роботи, логічно буде взяти AMD Ryzen 9 9900X — 12-ядерний процесор на новій архітектурі, при цьому з традиційною компоновкою — тут немає ні доданого кешу, ні маленьких ядер. І саме тому він тут.

AMD Ryzen 9 9900X

Бачите, для більшості старих і для деяких нових програм різні ядра — це проблема. З новим софтом справи йдуть нормально, а ось старі або специфічні програми можуть «заплутатися» в цьому розмаїтті. Нам таке явно не потрібно, як і додатковий кристал з кешем у процесорів серії X3D. Кеш корисний в іграх, але не критично, а в більшості робочих програм приріст від нього і зовсім мізерний.

Додамо до цього те, що кеш буквально «лежить» на ядрах, тим самим ускладнюючи їх охолодження — знову ж таки, нам це не потрібно. Для нашого сценарію важлива стабільна і безвідмовна (у всіх типах програм) робота, тому чим «традиційнішою» буде компоновка процесора — тим краще.

Материнська плата

Ryzen 9900X, як випливає з літери в кінці, підтримує розгін. Втім, і без нього він спокійно з’їсть 200-220 ват, так що плата нам потрібна з потужним VRM. Я вибрав MSI PRO X870-P WIFI, бо під наші завдання вона підходить ідеально.

Тут потужна система живлення (саме те, що нам потрібно), багато слотів розширення (в майбутньому можна буде додати пам’яті або будь-яких інших модулів, аж до другої відеокарти для завдань навчання ШІ), форм-фактор ATX, і головне — білі радіатори. Адже якщо так подумати, то комп’ютер за чималі гроші повинен бути красивим, а ще краще — білим. Хоча б частково.

MSI PRO X870-P WIFI

Охолодження

Взагалі, чисто в теорії, якщо прикупити бубен, то наш Ryzen можна охолодити великим баштовим кулером. Але це не наш варіант, бо нам потрібні тиша, приємний зовнішній вигляд і низькі температури навіть в розгоні. Тому беремо 3-секційну СЖО ADATA XPG LEVANTE II 360.

Тут 3 вентилятори на 120 міліметрів, середній (за товщиною) радіатор, помпа (і вентилятори, природно) з підсвічуванням. У нашому випадку така СЖО зможе забезпечити температури нижче 80 градусів при максимальному навантаженні на процесор (заявлена потужність відведення тепла у неї — 320 ват). Якби AMD зробили кришку тоншою — температури були б значно нижчими, але що є — те є.

Оперативна пам’ять

Оскільки передбачається, що на комп’ютері ми будемо працювати в дуже важких програмах, оперативної пам’яті беремо з запасом, тобто — 64 гігабайти. Я вибрав комплект ADATA XPG Lancer на 6400 МГц, двома планками по 32 Гб.

Ця пам’ять має досить приємні таймінги CL32 (для частоти в 6400 МГц — це дуже добре), але при цьому і коштує вона дешевше, ніж крило Боїнга. До речі, вона теж біла.

Відеокарта

Найдорожча частина нашого комп’ютера, вона ж — найважливіша. Оскільки нам потрібна безкомпромісна збірка, ми беремо Palit GameRock RTX 5080. Це найдешевша відеокарта, яка підходить під наші цілі (все-таки 5090, яка коштує вдвічі дорожче, потрібна не всім). Втім, і потужності RTX 5080 вистачить для всіх сучасних ігор навіть у 4K. У робочих завданнях допоможе NVenc, а також досить широка підтримка кодеків.

Palit GameRock RTX 5080

Виконання Palit GameRock ми взяли з однієї причини — це найдешевше виконання RTX 5080 серед «нормальних». У тому сенсі, що плата зроблена без економії на критично важливих компонентах, та й охолодження спроектоване непогано. Загалом, наш варіант.

Корпус

Ставити таке залізо в маленький корпус — це майже злочин, тому беремо великий Eurocase 4801. Це корпус-акваріум, але з нестандартною компоновкою — зазвичай блок живлення в акваріумах розташовується за материнською платою, а тут — над нею. Таке рішення дозволяє йому брати участь в охолодженні компонентів, хоча і трохи збільшує його температуру.

А ще він величезний (548 міліметрів у висоту і 491 міліметр у довжину), має два тилових вентилятори, фронтальні бічні вентилятори з інвертованою рамкою (тобто працюють на вдування, але виглядають красиво). Звичайно, корпус теж білий.

Eurocase 4801

Всередині все продумано: кабелі можна укласти акуратно, не перетворюючи нутрощі на клубок проводів, а поздовжні отвори під укладання продумані так, що навіть при повній збірці все виглядає охайно. Повітряний потік організований грамотно, в результаті всередині не просто тихо, але і прохолодно, навіть якщо відеокарта і процесор працюють на повну.

Накопичувач

Для роботи (особливо для чогось на зразок відеомонтажу або моушн-дизайну) не завадить великий і швидкий накопичувач. А якщо подивитися на вагу сучасних ігор, то ми прийдемо до висновку, що терабайт в такому комп’ютері — це мало, так що беремо ADATA XPG MARS 980 PRO на два терабайти.

Це PCIe 5.0-накопичувач, головна фішка якого — активна система охолодження. Вентилятор вмикається при досягненні певної температури, а в нашій системі буде використовуватися як доповнення до штатної системи охолодження SSD на материнській платі. Все заради стабільних швидкостей в 14000 і 13000 Мб/с на читання і запис відповідно.

ADATA XPG MARS 980 PRO

Блок живлення

Наша система споживає близько 650 ват при повному навантаженні, а значить, потрібен хороший блок живлення з запасом потужності під майбутній апгрейд. Я вибрав Cougar Polar X2 1200 на, як випливає з назви, 1200 ват.

Логіка такого вибору полягає в тому, щоб у майбутньому в цей комп’ютер можна було встановити другу відеокарту (наприклад, для навчання ШІ), при цьому додати кілька накопичувачів, інших PCIe-пристроїв, у тому числі — для USB з Power Delivery. До того ж блок захищений від усього, від чого тільки можна, має напівпасивний режим роботи вентилятора, і так, він теж білий.

Cougar Polar X2

Підсумки

У нас вийшов дійсно ультимативний ПК, який легко впорається з будь-яким робочим завданням, не кажучи про ігри. Це, звичайно, не робоча станція, але і коштує вся така збірка приблизно, як половина професійної відеокарти.

Тому збирати подібні комп’ютери варто тільки в тому випадку, якщо це — робочий інструмент, який точно окупиться, а ще й принесе прибуток. Наш ПК, крім продуктивності в робочих завданнях, має пару бонусів у вигляді ігрових можливостей, а також красивої зовнішності.