iPhone 15 Pro нагрівається до небезпечної для шкіри температури

При високому навантаженні корпус iPhone 15 Pro нагрівається до температури 48 градусів за Цельсієм, що потенційно може спричинити у людини опік першого ступеня. Про це повідомляє видання GizmoChina.

Згідно з тепловою картою, опублікованою інсайдером Revegnus, найсильніше смартфон гріється в районі процесора, розташованого у правій верхній частині. GizmoChina не виключає, що проблема може мати вибірковий характер. Її прояв пов’язують з тим, що Apple має проблеми при виробництві чіпів A17 Pro, через що компанія могла знизити стандарти якості при їх прийомі.

У свою чергу, YouTube-блогер Вадим Юр’єв пов’язує нагрівання з великим енергоспоживанням чіпа. Це робить процесор потужним, але гарячим та вкрай вимогливим до акумулятора.

Хоча подача великого струму дозволяє підвищити продуктивність чіпа, цей ефект триває недовго. GizmoChina звернула увагу, що, згідно з першими тестами, під навантаженням iPhone 15 Pro починає швидко і сильно тротлити, тобто скидати максимальну тактову частоту процесора. У середньому потужність A17 Pro знижується на 25% вже після двох хвилин навантаження.

GizmoChina пише, що додатково проблему посилює відсутність у iPhone 15 Pro системи охолодження. Через це смартфон нагрівається майже моментально і довго остигає.