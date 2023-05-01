Компанія Xiaomi представила величезний холодильник дешевше за 20 тис. грн.

Китайська компанія Xiaomi представила новий дводверний холодильник Mijia 610L Ice Crystal White, головною особливістю якого є великий об’єм камер за відносно низької вартості. Про це повідомляє видання GizmoChina.

Mijia 610L Ice Crystal White має 20 відділень для зберігання продуктів, антибактеріальний дезодоруючий модуль для збереження свіжості продуктів та усунення неприємного запаху, а також двері з покриттям із загартованого ударостійкого скла. Окремо виробник акцентував увагу на дизайні внутрішньої частини дверей: вони мають великі поглиблення для розміщення продуктів у кілька рядів.

Модель оснащена інверторним компресором із гарантією від Xiaomi на 10 років. Крім того, він працює з низьким рівнем шуму до 36 дБ. Також заявлена ​​система повітряного охолодження, яка виключає необхідність регулярного розморожування холодильника.

Mijia 610L Ice Crystal White вже надійшов у продаж у Китаї . На старті його можна купити за 3599 юанів, що дорівнює приблизно 20 тис. гривень.