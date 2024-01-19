Samsung Galaxy S24 Ultra може знімати у форматі RAW з роздільною здатністю 12, 24 і 50 Мп

До того як Samsung представила лінійку Galaxy 24, ходили чутки, що флагманська модель Galaxy S24 Ultra зможе знімати у високоякісному форматі RAW тільки з роздільною здатністю 24 Мп.

Однак після презентації з’ясувалося, що Samsung Galaxy S24 Ultra вміє робити знімки RAW ще й з роздільною здатністю 12 і 50 Мп. Вибрати потрібну роздільну здатність можна у фірмовому застосунку Expert RAW.

Таким чином, у користувача є відразу 3 варіанти RAW-зйомки – більше, ніж у більшості інших флагманів на ринку. Для фотографів, які планують займатися подальшою обробкою знімків у редакторі, це важливий момент.

Мінусом RAW-фото є великий розмір файлів. Але знімають у такому режимі не часто, тож це навряд чи буде серйозною проблемою. Особливо, якщо користувач вибрав версію з накопичувачем ємністю 1 ТБ.

Samsung Galaxy S24 Ultra оснащений тильною квадрокамерою з головним сенсором на 200 Мп, шіріком на 12 Мп і двома телевіками на 50 і 10 Мп.