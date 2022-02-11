Названо 5 найпопулярніших телефонів в історії

Автори порталу Mobiles.co.uk склали рейтинг найпопулярніших мобільних телефонів 21 століття. На подив він не рясніє звичними нам вже багато років смартфонами – топ щільно окупували культові дзвонилки, а править бал легендарна фінська Nokia.





Рейтинг очолила Nokia 1100 , що була у широкому продажу з 2003 по 2009 рік і реалізована в кількості 250 мільйонів екземплярів . Головною фішкою цієї безсмертної класики був чорно-білий екран, прогумована клавіатура та ліхтарик, який рятував її власників у багатьох ситуаціях.

Без айфона все ж таки не обійшлося – iPhone 6 опинився на другому рядку топу. Це наймасовіший смартфон в історії Apple, який розійшовся тиражем 222,4 мільйона одиниць.

Трійку замиває цегла Nokia 3310 – 136 мільйонів продажів, а за ним йде розкішна розкладачка Motorola Razr v3 і класичний iPhone 5s – один з найбільш довгограючих айфонів, який знаходився у продажу більше трьох років.

Незважаючи на те, що в сучасному тотально цифровому світі кнопковим дзвонилкам, здавалося б, немає місця, старі моделі від Nokia і Motorola залишаються затребуваними – хтось шукає їх для літніх родичів, а хтось і сам не проти здивувати оточуючих, витягаючи з кишені раритет. На тому ж AliExpress і OLX можна легко знайти ту саму Nokia 1100 у відмінному стані. Щоправда, коштують вони зараз дорожче, ніж продавалися новими свого часу.

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