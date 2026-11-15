Volkswagen показала доступний електроседан ID. AURA L5. Його створили разом із китайськими інженерами

Volkswagen представила електричний седан ID. AURA L5, який розробили спільно німецькі та китайські фахівці. Модель розрахована на масового покупця й має допомогти компанії повернути клієнтів на тлі падіння попиту.

За розмірами новинка близька до Toyota Camry та Honda Accord. У неї обтічний кузов із похилою задньою частиною, безрамкові двері та збільшений багажник з електроприводом. Кришка відчиняється більш ніж на 70 градусів, а ширина отвору перевищує метр.

Серійна версія отримає електромотор потужністю 155 кВт, тобто 208 к.с. Характеристики батареї компанія поки не розкрила. Частину комплектацій оснастять лідаром і системою Hyper Sense 8 на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме водієві в щоденних поїздках.

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Найцікавіше в цьому автомобілі приховано не в конструкції, а в електроніці. ID. AURA L5 побудовано на технологічній платформі VEGA, яку Volkswagen створює в Китаї для місцевого ринку. Компанія розглядає можливість застосувати цю електронну архітектуру і в європейських моделях. За попередніми оцінками, вона може з’явитися приблизно у 75% автомобілів концерну в Європі. Тобто китайські розробки, які раніше вважали суто локальними, можуть стати основою і для звичних нам Volkswagen.

Ціну ID. AURA L5 ще не оголошено. Модель створена для Китаю, і про офіційні поставки в інші країни компанія не повідомляла. Втім, українцям китайські електричні Volkswagen добре знайомі, адже саме такі машини роками везуть до нас неофіційні імпортери, тож і цей седан з часом цілком може з’явитися на наших дорогах.